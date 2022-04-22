Крашанки сповільненої дії – ТОП-5 харчових барвників для яєць, які шкідливі

Фарбувати яйця харчовими фарбниками зручніше, ніж натуральними. Але такі барвники можуть викликати алергію або проблеми із травленням. А деякі з них – канцерогени

Щоб ваша каршенька була смачною та корисною, запам'ятайте 5 харчових барвників для яєць, які шкідливі / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Фарбування великодневих яєць у самому розпалі, але на жаль, через війну з Росією тисячі українців не зможуть піти на службу до церкви або відсвяткувати Великдень. Але навіть в умовах війни ми намагаємося створити вдома затишок та атмосферу свята. Для зручності люди використовують не лише натуральні барвники для яєць , але і синтетичні, які можуть бути небезпечні: давайте розберемося, які саме.

Чим небезпечні для здоров'я харчові барвники

В Україні діють кілька законів, які мають регулювати безпеку та якість продуктів. Основний – "Про основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів" , тут можна знайти інформацію і про харчові барвники.

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Харчові барвники для яєць ми використовуємо переважно раз на рік і в невеликих кількостях вони не завдадуть шкоди нашому здоров'ю. Однак деякі добавки, зашифровані під літерою "Е", можуть спричинити алергічну реакцію (особливо у дітей), розлад травлення. Особливо якщо барвник через тріщини у шкарлупі потрапив на саме яйце.

В цілому, якщо людина по життю часто вживає продукти з харчовими барвниками, наприклад, солодку газівку, кондитерку і т.д., то сама така "дієта" може призвести до шкірних висипань, розладів роботи органів травлення.

Деякі барвники для яєць, зашифровані під літерою "Е", можуть спричинити алергічну реакцію та розлад травлення. / Фото: freepik.com

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Деякі барвники, як зазначає лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ , можуть викликати загострення вже наявних захворювань . Наприклад гастриту, коліту, астми тощо. Не кажучи вже про те, що багато харчових барвників – канцерогенні, тобто при частому вживанні можуть викликати рак.

Деякі натуральні барвники для яєць теж можуть призвести до алергії, але вони повністю безпечні, якщо у людини немає індивідуальної нестерпності того ж буряка або цибулиння.

Важливо уважно вивчати маркування та запам'ятати, яких саме "Єшок" варто уникати, якщо ви вибираєте барвник для яєць / Фото: "Сегодня"

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У випадку ж із штучними барвниками, які зашифровані під літерою "Е", людині складно зрозуміти ризики тієї чи іншої домішки Тому не завадить уважно вивчати маркування та запам'ятати, яких саме "Єшок" варто уникати.

Які барвники небезпечні для здоров'я?

В Україні, на жаль, на прилавках та вже у виготовлених продуктах можна зустріти барвники, які заборонені у низці країн Європи та США . Тому купуючи як сам харчовий барвник, так і будь-який продукт яскравого кольору, вивчайте його склад. Уникайте купувати продукти, у складі яких:

Барвник під маркуванням Е102 – "Тартразін". Це дрібний порошок, гранули або розчин із жовтим забарвленням. Е102 є одним з найдешевших і доступних синтетичних барвників – але він дуже сильний алерген. Харчовий емульгатор Е510 (хлорид амонію) , ця добавка негативно впливає на роботу печінки, проте дозволена для використання в Україні. Серед небезпечних барвників також амарант або Е123 , що дає червоний колір. Цей барвник може викликати ваду серця у плода, тому вагітним не варто приймати продукти з такою речовиною. Також амарант – канцероген. Е-104 – жовтий хініліновий (хінолон) – теж алерген, викликає шкірні алергічні реакції. До ТОП-5 небезпечних добавок входить і бензоат натрію – Е-211 . Це, по суті, консервант, який може спровокувати розвиток онкозахворювання, а у поєднанні з деякими іншими добавками може негативно впливати на розумовий розвиток дітей.

Харчові барвники, які через тріщини в шкаралупі потраплять на яйце, можуть викликати загострення вже наявних захворювань / Фото: Pinterest

Якщо ж ви налаштовані фарбувати яйця синтетичними барвниками, то віддавайте перевагу білим яйцям: їм потрібно менше часу, щоб пофарбуватися, а у випадку мікротріщин на шкаралупі менше речовини потрапляє на білок.

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