Великдень 2022: де дивитися богослужіння і чи можна освятити паску онлайн

Чи потрібно переживати, що цього року ви не зможете прийти до церкви? Чи можливо освятити великодній кошик онлайн? Читайте відповіді на запитання у матеріалі

Де і коли дивитися пасхальне богослужіння / Фото: Колаж: Сьогодні

24 квітня православні християни святкують Великдень 2022. В умовах війни мільйони віруючих не зможуть прийти до церкви на богослужіння та освятити паски. Розповідаємо, як і де дивитися службу і чи можна освятити паску онлайн.

ТБ та соцмережі

Влада нагадує, що під час війни на території України діють певні обмеження. У деяких регіонах прийти в храми буде можна, але дотримуючись комендантської години – ніч провести в церквах не вдасться.

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Щоб кожен зміг побачити великодню службу, буде організовано онлайн-трансляцію.

Так, богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна буде дивитися в ефірі всеукраїнського телемарафону єдиних новин із 23:30 23 квітня.

Богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві транслюватимуться в ефірі всеукраїнського телемарафону, починаючи з 07:30 24 квітня.

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Також трансляції з храмів можна побачити у соцмережах:

на офіційній Facebook-сторінці предстоятеля Православної церкви України митрополита Єпіфанія;

на Facebook-сторінці Православної церкви України;

в YouTube-акаунті Православної церкви України.

Чи можна освятити паску онлайн

Священики нагадують, що заборон та будь-яких обмежень щодо участі в богослужіннях онлайн не існує. Насамперед варто пам'ятати про безпеку. Погодьтеся, якщо йдуть бої, звучить сирена та оголошено повітряну тривогу, йти до церкви небезпечно.

Провести обряд освячення великоднього кошика можна дистанційно. Для цього досить просто включити богослужіння та послухати молитви.

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