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Пасха 2022: где смотреть богослужения и можно ли освятить пасху онлайн

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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23 апреля, 10:00
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Нужно ли переживать, что в этом году вы не сможете прийти в церковь? Возможно ли освятить пасхальную корзину онлайн? Читайте ответы на вопросы в материале
Где и когда смотреть пасхальное богослужение
Где и когда смотреть пасхальное богослужение / Фото: Коллаж: Сегодня

24 апреля православные христиане празднуют Пасху 2022. В условиях войны миллионы верующих не смогут прийти в церковь на богослужение и освятить пасхи. Рассказываем, как и где смотреть службу и можно ли посвятить пасху онлайн.

ТВ и соцсети

Власти напоминают, что во время войны на территории Украины действуют определенные ограничения. В некоторых регионах прийти в храмы будет можно, но строго соблюдая комендантский час – ночь провести в церквях не удастся.

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Чтобы каждый смог увидеть пасхальную службу, будет организована онлайн-трансляция.

Так, богослужение из Михайловского Златоверхого собора в Киеве можно будет смотреть в эфире всеукраинского телемарафона единых новостей с 23:30 23 апреля.

Богослужение из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве будут транслироваться в эфире всеукраинского телемарафона, начиная с 07:30 24 апреля.

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Также трансляции из храмов можно увидеть в соцсетях:

Можно ли освятить пасху онлайн

Священники напоминают, что запретов и каких-либо ограничений на участие в богослужениях онлайн не существует. В первую очередь стоит помнить о безопасности. Согласитесь, если идут бои, звучит сирена и объявлена воздушная тревога, идти в церковь опасно.

Провести обряд освящения пасхальной корзины можно дистанционно. Для этого достаточно просто включить богослужение и послушать молитвы.

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Ранее мы рассказывали о пищевых красителях для яиц, которые вредны для здоровья.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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