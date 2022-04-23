Пасха 2022: где смотреть богослужения и можно ли освятить пасху онлайн

Нужно ли переживать, что в этом году вы не сможете прийти в церковь? Возможно ли освятить пасхальную корзину онлайн? Читайте ответы на вопросы в материале

Где и когда смотреть пасхальное богослужение / Фото: Коллаж: Сегодня

24 апреля православные христиане празднуют Пасху 2022. В условиях войны миллионы верующих не смогут прийти в церковь на богослужение и освятить пасхи. Рассказываем, как и где смотреть службу и можно ли посвятить пасху онлайн.

ТВ и соцсети

Власти напоминают, что во время войны на территории Украины действуют определенные ограничения. В некоторых регионах прийти в храмы будет можно, но строго соблюдая комендантский час – ночь провести в церквях не удастся.

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Чтобы каждый смог увидеть пасхальную службу, будет организована онлайн-трансляция.

Так, богослужение из Михайловского Златоверхого собора в Киеве можно будет смотреть в эфире всеукраинского телемарафона единых новостей с 23:30 23 апреля.

Богослужение из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве будут транслироваться в эфире всеукраинского телемарафона, начиная с 07:30 24 апреля.

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Также трансляции из храмов можно увидеть в соцсетях:

на официальной Facebook-странице предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания;

на Facebook-странице Православной церкви Украины;

в YouTube-аккаунте Православной церкви Украины.

Можно ли освятить пасху онлайн

Священники напоминают, что запретов и каких-либо ограничений на участие в богослужениях онлайн не существует. В первую очередь стоит помнить о безопасности. Согласитесь, если идут бои, звучит сирена и объявлена воздушная тревога, идти в церковь опасно.

Провести обряд освящения пасхальной корзины можно дистанционно. Для этого достаточно просто включить богослужение и послушать молитвы.

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