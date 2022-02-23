Найменування страв перебиває апетит, але цікавість перемагає, тож місцеві та туристи ризикують і куштують

На обід - столітні яйця! 5 екзотичних страв у Києві, які страшно їсти / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Київ переповнений ресторанами, де готують страви кухні різних народів світу. Люди звикли щотижня тішити себе піцою, том-ямом, пастою з морепродуктами чи іншими стравами. "Сьогодні" розкажуть про 5 автентичних страв, які не кожен зможе скуштувати. Читайте та експериментуйте, якщо відвідаєте один з закладів 8 Березня, а не вирушите в романтичну подорож до Європи.

Смажені телячі мізки в "Останній барикаді"

Любите м’ясні нетипові поєднання, але хочете чогось нового, бо відбивну та котлету по-київськи набридло їсти? Приходьте до мистецько-гастрономічного простору "Остання барикада" та спробуйте смажені телячі мізки в паніровці зі шпинатним соусом. Ціна 200-грамової порції – ₴129.

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На запитання, які вони, паніровані мізки, у закладі відповіли: "Не схожі на звичайне м’ясо". Їх спершу варять, а потім панірують і обсмажують. На вигляд страва схожа на котлету по-київськи. Але консистенція інша – мізки м’які та желеподібні. Не кожен ризикне замовити їх собі на обід!

Де знайти заклад: на вул. Майдан Незалежності, 1.

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За автентичними китайськими пропозиціями – у "Китайський Привіт"

Прийшовши в "Китайський Привіт", миттю телепортуєтеся в згадану країну та спробуєте оригінальні страви, які приготує місцевий шеф Сян. У меню багато традиційних страв, але кожен, прийшовши до закладу, замовляв хоча б раз смажених цвіркунів, личинок зоофобуса чи сторічні яйця.

Чому? Все просто: це ексклюзив, який не скуштуєш в іншому кафе чи ресторані, а ще новий досвід та фото зі смішним підписом для Instagram.

Личинки зоофобуса смажать у кунжуті та подають з гострим соусом. Ціна порції – ₴85. На вигляд лячно, але водночас цікаво. Люди, які це куштували, запевняють, що відчутні лише спеції, а не м’ясо. З’їли б? Вирощують личинки на фермі в Україні (цвіркунів теж) спеціально для закладу. А ви думали, що в Китаї? Ні!

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З Китаю вони б не доїхали, – зауважили в закладі.

Смажені цвіркуни, яких подають з гострим соусом, - ще один must try. Ціна порції – ₴85. На смак вони нагадують смажене насіння. Їх боятися не варто – треба спробувати.

Скуштувати їх хоча б раз у житті потрібно, – кажуть у закладі.

Наостанок – позиція з меню "Сторічні яйця". Ціна за 100-грамову порцію - ₴185. Яйця маринують у соєво-імбирному соусі протягом місяця в Китаї і доставляють до київського закладу. Їх замовляють до пива, бо це ідеальна закуска. Назва позиції спершу лякає, проте на практиці це цікаве гастрономічне поєднання.

Де знайти заклад: вулиця Івана Франка, 7.

За бичачими яйцями по-волинськи – у заклад "Канапа"

Поціновувачі ексклюзивних українських страв знають, що в закладі "Канапа" Дмитра Борисова завжди здивують подачею та нетиповими рецептами. Одна з таких страв – бичачі яйця по-волинськи, мариновані в часнику та зелені із сочевицею у цибулевому соусі. Ціна 300-грамової порції – ₴239. На смак бичачі яйця ніжної консистенції – нагадують варені курячі серця. Страву смакують як окрему страву на вечерю чи обід. Але не всі ризикують її замовити, адже назва в меню сприймається двозначно.

Де знайти заклад: на вул. Андріївський узвіз, 19.

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