5 небанальних місць у Європі, куди можна з'їздити на 8 Березня

До чотириденного вікенду залишився лише місяць. А це означає, що настав час купувати квитки і бронювати житло. Розповідаємо про найцікавіші місця, куди можна поїхати в Європі

Куди поїхати на 8 Березня в Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року день боротьби за жіночі права та гендерну рівність, 8 Березня, випадає на вівторок. Відповідно до норм закону, ми відпочиватимемо чотири дні, з 5 по 8 березня. Понеділок, 7 березня, буде вихідним, а відпрацьовувати його українцям доведеться 13 березня.

Постає питання, як і де відпочити в цей короткий уїк-енд. Це ідеальний час, щоб зробити невелику паузу та вирушити у коротку подорож. Приємно, що країни Євросоюзу домовилися про скоординований підхід до вимог в'їзду туристів. Згідно з ними, з 1 лютого 2022 року, в'їзд до країн ЄС буде дозволено всім туристам, що мають цифровий COVID-сертифікат.

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Ми вирішили обрати 5 цікавих та небанальних міст у Європі, які стануть приємним сюрпризом для мандрівників, щоб зустріти весну.

Генуя, Італія

Портове місто, яке розтяглося вздовж Лігурійського узбережжя, давно приваблює туристів з усіх куточків світу. Історичний центр, Старе місто, є найбільшим в Європі і являє собою поєднання вузьких вуличок. Тут ви побачите традиційне італійське життя: білизна на мотузках біля вікон, припарковані мопеди, мандарини на деревах, бари та танці до ранку.

Генуя, Італия / Фото: Сьогодні

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У Генуї є що подивитися. Крім площі Трав, стародавніх церков, саме в цьому місті знаходиться будинок Христофора Колумба, де він виріс.

Дім Колумба / Фото: Сьогодні

Варто пам'ятати, італійці їдять строго за графіком, тому більшість ресторанів відкриваються лише у певний час.

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Любителям шопінгу тут пощастить. У 40 хвилинах їзди від міста знаходиться великий аутлет Serravalle Designer Outlet – один з найкращих в Європі. Наприклад, кросівки Nike та Converse тут можна купити за 20 євро, плаття Prada за 150 євро, балетки Versace за 60 євро. Їхати туди краще на автомобілі та на цілий день. Масштаби та кількість бутіків, а також ціни вражають!

Аутлет Serravalle Designer Outlet / Фото: Сьогодні

Дістатись до Генуї можна тільки з пересадкою. Вартість авіаквитків стартує від 3700 грн. Також можна прилетіти в Мілан, а звідти поїздом або орендованим автомобілем проїхати 140 км.

Валенсія, Іспанія

Ще одне портове місто на березі Середземного моря. Насамперед Валенсія славиться своїм Містом мистецтв та наук. Футуристичні будівлі, серед яких планетарій, океанаріум та інтерактивний музей. Намагайтеся відвідати океанаріум, він найбільший у Європі. Це неймовірне місце площею 110 тис. м2, де зібрано різних морських жителів. Ви будете в захваті!

Палац мистецтв королеви Софії / Фото: Сьогодні

Історична частина міста нагадує Барселону із її лабіринтом вузьких вулиць. Валенсія невелике місто, на дослідження центру вам знадобиться лише один день. Стародавні собори, мандаринові дерева, розкішна архітектура. Рекомендуємо відвідати центральний ринок та закупити морепродукти для вечері. Ціни там найдешевші, а вибір вражає.

Валенсія, Іспанія / Фото: Сьогодні

Вартість на прямі перельоти стартує від 6 тис. грн, пересадкові рейси коштуватимуть 3-4 тис. грн в обидва боки.

Аліканте, Іспанія

Місто, як і багато іспанських, італійських і португальських місць, примітне традиційними вузькими вуличками, різнокольоровими будинками і нічними розвагами. В історичній частині на ліфті або сходами можна піднятися в середньовічну фортецю Санта-Барбара. Вона знаходиться на вершині гори, з якої відкривається неймовірний краєвид на середземноморське узбережжя.

Аліканте, Іспанія / Фото: Сьогодні

Відпочивати тут сподобається людям, які не люблять галасу. Поруч біля міста знаходиться безліч британських пансіонатів, міні-вілл, де можна зупинитися за невеликі гроші та з шикарним видом на море.

Аліканте, Іспанія / Фото: Сьогодні

Їхати сюди варто, якщо ви хочете неквапливо прогулюватися узбережжям, зустрічати гарні заходи сонця, відпочивати і насолоджуватися сонцем. Також звертайте увагу на робочі години ресторанів та супермаркетів. У неділю вони зазвичай закриті. На околиці ви зможете знайти тільки невеликі маркети, розраховані на британських туристів. Щоб не харчуватися консервованими супами Campbell's, запасіться продуктами. У багатьох орендарів є в наявності невеликі грилі та мангали. Приготувати морепродукти не складе труднощів.

Поки що дістатися до Валенсії можна лише пересадковими рейсами. Вартість стартує від 3 тис. грн.

Кашкайш, Португалія

Невелике місто за 20 хвилин їзди від Лісабона. Любителі серфінгу матимуть змогу тут відірватися! Океанські хвилі це дозволяють. Тут також є школа серфінгу, групи учнів займаються щодня.

Кашкайш, Португалія / Фото: Сьогодні

У Кашкайші знаходиться приголомшливий грот – Око диявола. Варто відвідати парк музею-бібліотеки графа Каштру Гімарайнша, де разом з курками пасуться павичі. На мисі у південній частині міста розташований старовинний форт (XVII століття). Вранці тут працює рибний та фруктово-овочевий ринок з доступними цінами.

Кашкайш, Португалія / Фото: Сьогодні

Добратися до міста можна, прилетівши до Лісабона, а далі скористатися Uber. Вартість таксі – 30 євро в один бік. Також до міста їздить електричка.

Закінтос, Греція

Невелике місто на сході острова Закінф. Приголомшливе місце, де ви зможете перезавантажитися та насолодитися видом на Середземне море.

Казкова архітектура, безліч ресторанчиків з традиційною кухнею, неймовірною красою пляжі та лагуни. Обов'язково вирушайте на морські екскурсії. У порту величезна кількість яхт та туристичних поромів, які доставлять до найкрасивіших куточків острова. До речі, катер або човен можна орендувати без водія. Звичайно, якщо є навички керування.

Закінтос, Греція / Фото: Сьогодні

Обов'язковим місцем для відвідування є бухта Навайо (пляж кораблів, що затонули). Добратися до нього можна або на туристичному поромі, або спостерігати всю красу з оглядового майданчика, розташованого на горі. Тут туристи можуть побачити бірюзову воду, урвища та скелі, а також затонулий піратський корабель.

Бухта Навайо / Фото: Сьогодні

Ще Закінф славиться своїми черепашими пляжами. Але побачити їх можна лише із середини літа. Саме в цей період вони вилуплюються з яєць і вирушають у воду. Весною відвідати ці пляжі теж варто. Природа там дуже скидається на Індонезію.

Закінтос, Греція / Фото: Сьогодні

Дістатись на острів складно, але воно того варте. З автовокзалу Афін потрібно їхати 4 години автобусом, далі годину на поромі, і ви на місці.

Закінтос, Греція (паром) / Фото: Сьогодні

Важливо знати

Пам'ятайте, ситуація через пандемію змінюється зі швидкістю світла. Дуже ретельно перевіряйте інформацію про правила в'їзду, умови транзиту. Не забувайте заповнювати відповідні онлайн-форми, робити ПЛР-тести, якщо це необхідно. Обов'язково, перед тим як відправитися в подорож, прочитайте інформацію на відповідних державних ресурсах.

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