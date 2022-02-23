Наименование блюд перебивает аппетит, но интерес побеждает, поэтому местные и туристы рискуют и пробуют

На обед – столетние яйца! 5 экзотических блюд в Киеве, которые страшно есть / Фото: Инфографика Life Сегодня

Киев переполнен ресторанами, где готовят блюда кухни разных народов мира. Люди привыкли еженедельно тешить себя пиццей, том-ямом, пастой с морепродуктами или другими блюдами. "Сегодня" расскажут о 5 аутентичных блюдах, которые не каждый сможет съесть. Читайте и экспериментируйте, если посетите одно из заведений 8 Марта, а не отправитесь в романтическое путешествие в Европу.

Жареные телячьи мозги в "Останній барикаді"

Любите мясные нетипичные сочетания, но хотите чего-нибудь нового, потому что отбивную и котлету по-киевски надоело есть? Приходите в заведение "Остання барикада" и попробуйте жареные телячьи мозги в панировке со шпинатным соусом. Цена 200-граммовой порции – ₴129.

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На вопросы, какие они, мозги в панировке, в заведении ответили: "Не похожи на обычное мясо". Их сначала варят, а затем обжаривают в панировке. На вид блюдо похоже на котлету по-киевски. Но консистенция другая – мозги нежные и желеобразные. Не каждый рискнет заказать их себе на обед!

Где найти заведение: ул. Майдан Независимости, 1.

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Аутентичные китайские предложения – в "Китайском Привете"

Придя в "Китайский Привет", мгновенно телепортируетесь в упомянутую страну и попробуете оригинальные блюда, которые приготовит местный шеф Сян. В меню много традиционных блюд, но каждый, придя в заведение, заказывал хотя бы раз жареных сверчков, личинок зоофобуса или столетние яйца.

Почему? Все просто: это эксклюзив, который не съешь в другом кафе или ресторане, а еще новый опыт и фото со смешной подписью для Instagram.

Личинки зоофобуса жарят в кунжуте и подают с острым соусом. Цена порции – ₴85. Выглядит пугающе и одновременно интересно. Люди, которые пробовали блюдо, уверяют, что ощутимы только специи, а не мясо. Съели бы? Выращивают личинки на ферме в Украине (сверчков тоже) специально для заведения. А вы думали, что в Китае? Нет!

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Из Китая они бы не доехали, – отметили в заведении.

Жареные сверчки, поданные с острым соусом, – еще один must try. Цена порции – ₴85. По вкусу они напоминают жареные семечки. Бояться не стоит – нужно пробовать.

Попробовать их хотя бы раз в жизни нужно, – говорят в заведении.

В завершение – позиция из меню "Столетние яйца". Цена за 100-граммовую порцию – ₴185. Яйца маринуют в соево-имбирном соусе в течение месяца в Китае, затем доставляют в киевское заведение. Их заказывают к пиву, ведь это идеальная закуска. Название позиции сначала пугает, а на практике это интересное гастрономическое сочетание.

Где найти заведение: ул. Ивана Франко, 7.

За бычьими яйцами по-волынски – в заведение "Канапа"

Любители эксклюзивных украинских блюд знают, что в заведении "Канапа" Дмитрия Борисова удивят подачей и нетипичными рецептами. Одно из таких блюд – бычьи яйца по-волынски, маринованные в чесноке и зелени с чечевицей в луковом соусе. Цена 300-граммовой порции – ₴239.

На вкус бычьи яйца нежной консистенции – напоминают вареные куриные сердца. Блюдо едят на ужин или обед. Но не все рискуют его заказать, ведь название в меню воспринимается двусмысленно.

Где найти заведение: ул. Андреевский спуск, 19.

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