Куди поїхати на травневі свята під Києвом – екскурс красивими місцями

Найцікавіші маршрути на теплий сезон 2021 року

Щоб побачити неймовірні красоти не обов'язково робити візу та їхати в Америку. Бо ця "Америка" є неподалік столиці, яка закохає в себе, навіть, найвибагливіших туристів. Ми знайшли 5 місць на Київщині, які має побачити кожен. І не лише на травневі свята!

Печера "Геонавт"

Ексклюзивне місце неподалік Києва – печера "Геонавт". Так, не єдиними видовими локаціями на Дніпро! За протяжністю вона 60 метрів, тож ви зможете дослідити чудо природи зсередини. Якщо ви екстремал, то вам сподобається.

Печера "Геонавт" Фото: livejournal: general-kosmosa

Але людям з зайвою вагою та без фізичної підготовки буде складно пересуватися печерою. Врахуйте, що локація непередбачувана – моментами ви зустрінетеся віч на віч з вузькими проходами, які ускладнять пересування. У печері люблять ночувати любителі екстриму, а біля неї й палатку можна розкласти та зробити пікнік.

Де знайти: в селі Ходосівка, яка в 27 км від Києва.

Дендропарк "Олександрія"

Знаменитий дендрологічний парк "Олександрія" заклала графиня Олександра Браницька, якій і належали ці землі. Словом, історичний бекграунд тут "сильний", відчуєте його в особливій атмосфері. Локацію у різні роки відвідували О.С. Пушкін, Т.Г. Шевченко, Адам Міцкевич та сотні інших видатних постатей. Ви можете повторити їх досвід! Бо парк багатий унікальними рослинами, які завезені з Європи, Азії, Африки та Північної Америки, які варто побачити. Територія комплексу складає 200 га і налічує близько 2500 видів рослин і дерев. Їхати в парк бажано на цілий день, захопивши з собою все для пікніка. Повірте, вам сподобається, а поїздку захочете повторити!

Дендропарк "Олександрія" Фото: Wikipedia

Де знайти: в м. Біла Церква в 100 км від Києва.

Зоопарк "XII місяців"

Зоопарк позиціонують сучасним та європейським, де мешкають щасливі тварини. Він відчинений 365 днів на рік, так на Різдво ви також сюди потрапите. Якщо видові локації та печери – це не ваша тема, то візьміть його до уваги. Бо сюди приїжджають, щоб побачити рідкісних та екзотичних тварин. Якщо ви й гадки не маєте, хто такий трубкозуб, або як співають білорукі гібони – рекомендуємо це виправити у зоопарку на вихідних. Там мешкає біля 300 тварин, які знають, як вас здивувати. Територія також вразить, бо місце для прогулянок для себе також знайдете.

Зоопарк "XII місяців". Фото: Facebook / Парк XII Місяців

Де знайти: село Демидів, вул. Вербова, 79.

Унікальний парк "Добропарк"

"Українська Голландія" – так називають "Добропарк", бо його різноманіття рослинностей вражає. Сюди приїжджають, щоб побачити велике поле тюльпанів, півонів, ліатрісів, петуній та інших квітів. І без фото звідси не повертаються, бо красу неможливо не зазнімкувати. На локації ще знайдете кафе з терасами, де зможете перепочити після фотосесії (повірте, вона буде).

У Добропарку на піку краси ліатріс Фото: Facebook/Добропарк

Де знайти: с. Мотижин, на 43-тому км Житомирської траси.

Етнографічний комплекс "Українське село"

"Українське село" – сімейна база відпочинку з мінімальним екстримом, якщо порівняти з печерою. Комплекс складається з етнографічного музею, зоопарку, сучасного готелю, будиночків для пікніка, мангальних місць, ресторану і сауни. Так, це ідеальна локація для вікенду під будь-який настрій! Відвідавши її, ви відчуєте колорит одночасно 6 різних місцевостей України. Бо на території комплексу розташовані 6 хатів із популярних куточків. Словом, найстарішій – 191 рік, автентику знайдете з Карпат, Полісся та інших локацій.

Этнографічний комплекс "Українське село" Фото: Facebook/Ukrselo

Де знайти: с. Бузова, 15 км від Києва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чисті і спокійні українські курорти на березі Чорного та Азовського морів.

Всі подробиці в спецтемі Подорожі Україною

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