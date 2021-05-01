Куда поехать на майские праздники под Киевом – экскурс красивыми местами

Самые интересные маршруты на теплый сезон 2021 года

Чтобы увидеть невероятные красоты не обязательно делать визу и ехать в Америку. Потому что эта "Америка" есть недалеко от столицы, которая влюбит в себя даже самых требовательных туристов. Мы нашли 5 мест Киевской области, которые должен увидеть каждый. И не только на майские праздники!

Пещера "Геонавт"

Эксклюзивное место под Киевом – пещера "Геонавт". Да, не единственными видовыми локациями на Днепр! По протяженности она 60 метров, поэтому вы сможете исследовать чудо природы изнутри. Если вы экстремал, то вам понравится.

Печера "Геонавт" Фото: livejournal: general-kosmosa

Но людям с лишним весом и без физической подготовки будет сложно передвигаться пещерой. Учтите, что локация непредсказуема – моментами вы встретитесь лицом к лицу с узкими проходами, которые усложнят передвижение. В пещере любят ночевать любители экстрима, а возле нее и палатку можно разложить и сделать пикник.

Где найти: в селе Ходосовка, которая в 27 км от Киева.

Дендропарк "Александрия"

Знаменитый дендрологический парк "Александрия" заложила графиня Александра Браницкая, которой и принадлежали эти земли. Словом, исторический бэкграунд здесь "сильный", почувствуете его в особой атмосфере. Локацию в разные годы посещали А.С. Пушкин, Т. Шевченко, Адам Мицкевич и сотни других выдающихся фигур. Вы можете повторить их опыт! Потому парк богат уникальными растениями из Европы, Азии, Африки и Северной Америки, которые стоит увидеть. Территория комплекса составляет 200 га и насчитывает около 2500 видов растений и деревьев. Ехать в парк желательно на целый день, захватив с собой все для пикника. Поверьте, вам понравится, а поездку захотите повторить!

Дендропарк "Александрия" Фото: Wikipedia

Где найти: в г. Белая Церковь, 100 км от Киева.

Зоопарк "XII месяцев"

Зоопарк позиционируют современным и европейским, где живут счастливые животные. Он открыт 365 дней в году, да на Рождество вы также сюда попадете. Если видовые локации и пещеры – это не ваша тема, то возьмите его во внимание. Потому что сюда приезжают, чтобы увидеть редких и экзотических животных. Если вы понятия не имеете, кто такой трубкозуб, или как поет белорукая гиббона – рекомендуем это исправить в зоопарке на выходных. Там проживает около 300 животных, которые знают, как вас удивить. Территория также поразит, так как место для прогулок для себя найдете.

Зоопарк "XII місяців". Фото: Facebook / Парк XII Місяців

Где найти: село Демидов, ул. Вербовая, 79.

Уникальный парк "Добропарк"

"Украинская Голландия" – так называют "Добропарк", потому что его многообразие растительности поражает. Сюда приезжают, чтобы увидеть большое поле тюльпанов, пионов, лиатрис, петуний и других цветов. И без фото отсюда не возвращаются, красоту невозможно не сфотографировать. На локации еще найдете кафе с террасами, где сможете отдохнуть после фотосессии (поверьте, она будет).

В Добропарке активно цветет лиатрис Фото: Facebook/Добропарк

Где найти: с. Мотижин, на 43-том км Житомирской трассы.

Этнографический комплекс "Украинское село"

"Украинское село" – семейная база отдыха с минимальным экстримом, если сравнить с пещерой. Комплекс состоит из этнографического музея, зоопарка, современного отеля, домиков для отдыха мангальных мест, ресторана и сауны. Да, это идеальная локация для уикенда под любое настроение! Посетив ее, вы почувствуете колорит одновременно 6 разных местностей Украины. Потому на территории комплекса расположены 6 домов из популярных уголков. Словом, самому старому – 191 год, аутентику найдете с Карпат, Полесья и других локаций.

Этнографический комплекс "Українське село" Фото: Facebook/Ukrselo

Где найти: с. Бузова, 15 км от Киева.

Напомним, ранее мы рассказывали о чистых и спокойных украинских курортах на берегу Черного и Азовского моря.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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