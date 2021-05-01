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Куда поехать на майские праздники под Киевом – экскурс красивыми местами

Сегодня, 13:15

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Чтобы увидеть невероятные красоты не обязательно делать визу и ехать в Америку. Потому что эта "Америка" есть недалеко от столицы, которая влюбит в себя даже самых требовательных туристов. Мы нашли 5 мест Киевской области, которые должен увидеть каждый. И не только на майские праздники!

Пещера "Геонавт"

Эксклюзивное место под Киевом – пещера "Геонавт". Да, не единственными видовыми локациями на Днепр! По протяженности она 60 метров, поэтому вы сможете исследовать чудо природы изнутри. Если вы экстремал, то вам понравится.

Печера
Печера "Геонавт"
Фото: livejournal: general-kosmosa

Но людям с лишним весом и без физической подготовки будет сложно передвигаться пещерой. Учтите, что локация непредсказуема – моментами вы встретитесь лицом к лицу с узкими проходами, которые усложнят передвижение. В пещере любят ночевать любители экстрима, а возле нее и палатку можно разложить и сделать пикник.

Где найти: в селе Ходосовка, которая в 27 км от Киева.

Дендропарк "Александрия"

Знаменитый дендрологический парк "Александрия" заложила графиня Александра Браницкая, которой и принадлежали эти земли. Словом, исторический бэкграунд здесь "сильный", почувствуете его в особой атмосфере. Локацию в разные годы посещали А.С. Пушкин, Т. Шевченко, Адам Мицкевич и сотни других выдающихся фигур. Вы можете повторить их опыт! Потому парк богат уникальными растениями из Европы, Азии, Африки и Северной Америки, которые стоит увидеть. Территория комплекса составляет 200 га и насчитывает около 2500 видов растений и деревьев. Ехать в парк желательно на целый день, захватив с собой все для пикника. Поверьте, вам понравится, а поездку захотите повторить!

Дендропарк "Александрия"
Дендропарк "Александрия"
Фото: Wikipedia

Где найти: в г. Белая Церковь, 100 км от Киева.

Зоопарк "XII месяцев"

Зоопарк позиционируют современным и европейским, где живут счастливые животные. Он открыт 365 дней в году, да на Рождество вы также сюда попадете. Если видовые локации и пещеры – это не ваша тема, то возьмите его во внимание. Потому что сюда приезжают, чтобы увидеть редких и экзотических животных. Если вы понятия не имеете, кто такой трубкозуб, или как поет белорукая гиббона – рекомендуем это исправить в зоопарке на выходных. Там проживает около 300 животных, которые знают, как вас удивить. Территория также поразит, так как место для прогулок для себя найдете.

Зоопарк "XII місяців". Фото: Facebook / Парк XII Місяців

Где найти: село Демидов, ул. Вербовая, 79.

Уникальный парк "Добропарк"

"Украинская Голландия" – так называют "Добропарк", потому что его многообразие растительности поражает. Сюда приезжают, чтобы увидеть большое поле тюльпанов, пионов, лиатрис, петуний и других цветов. И без фото отсюда не возвращаются, красоту невозможно не сфотографировать. На локации еще найдете кафе с террасами, где сможете отдохнуть после фотосессии (поверьте, она будет).

В Добропарке активно цветет лиатрис
В Добропарке активно цветет лиатрис
Фото: Facebook/Добропарк

Где найти: с. Мотижин, на 43-том км Житомирской трассы.

Этнографический комплекс "Украинское село"

"Украинское село" – семейная база отдыха с минимальным экстримом, если сравнить с пещерой. Комплекс состоит из этнографического музея, зоопарка, современного отеля, домиков для отдыха мангальных мест, ресторана и сауны. Да, это идеальная локация для уикенда под любое настроение! Посетив ее, вы почувствуете колорит одновременно 6 разных местностей Украины. Потому на территории комплекса расположены 6 домов из популярных уголков. Словом, самому старому – 191 год, аутентику найдете с Карпат, Полесья и других локаций.

Этнографический комплекс "Українське село"
Этнографический комплекс "Українське село"
Фото: Facebook/Ukrselo

Где найти: с. Бузова, 15 км от Киева.

Напомним, ранее мы рассказывали о чистых и спокойных украинских курортах на берегу Черного и Азовского моря.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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Источник: livejournal: general-kosmosa
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