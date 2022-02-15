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Коктейль у ванній, замість келиха, будь ласка. Дивіться 5 трендових закладів для святкування 8 Березня

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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15 лютого, 11:35
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Коктейль у ванній, замість келиха, будь ласка. Дивіться 5 трендових закладів для святкування 8 Березня
Коктейль у ванній, замість келиха, будь ласка. Дивіться 5 трендових закладів для святкування 8 Березня

"Де влаштувати романтичну вечерю на довгоочікуване 8 Березня?" – питання, яке турбує багатьох. І не лише чоловіків, а й жінок. Особливо, коли мова йде про нетипові заклади, які не набриднуть після 15 хвилин перебування. Ми розкажемо про 5 ексклюзивних закладів столиці. Чому б вам не влаштувати побачення в одному з них?

Hotpot, plz для любителів китайської їжі

Влаштуйте вечерю в першій хотпотній України Hotpot, plz. В чому особливість закладу? В приготуванні їжі, яку вам готуєте не шеф, а ви самі.

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Хотпот — це китайський посуд (казан) для приготування їжі самостійно гостями, який вбудований в стіл. В закладі хотпоти на столах мають 4 відділи, які відвідувачі наповнюють різноманітними бульйонами на вибір і згодом готують в них морепродукти, м'ясо та інше. Гості куховарять і водночас не відволікаються від спілкування з компанією. Не похід до закладу, а ціле занурення в китайські традиції. Приготування вечері на свято 8 Березня зблизить вас з партнером.

Ціни: сет для двох "Всього по-трошки" – 1200 гривень, "Вегетаріанський сет" – 475 гривень, "Грибний сет" – 255 гривень.

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Де знайти: на Дніпровській Набережній, 21.

"Будинок Великого Дива" для поціновувачів ефектних подач

Назва закладу – це не просто слова, а реальність, яка прослідковується в подачі страв та напоїв. У "Будинку Великого Дива" гості п’ють коктейль з мініатюрної ванни, де плаває гумова качечка, ніби з дитинства. Персонал не дивується гостям, які приходять сюди заради фото.

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Томатний хумус подають, як страву за тисячі в ресторанах Мішлену. Лише подивіться на подачу! Святкування 8 Березня в закладі – це новий досвід для двох, який ви не повторите в жодному закладі Києва.

Ціни: брускета з прошуто та грушею – 130 гривень, салат з качкою – 155 гривень, бургер з сирним душем – 220 гривень та фісташковий тірамісу – 145 гривень.

Де знайти: на вул. Великій Васильківській, 47.

Ресторан Ghost для любителів гастрономічної кухні

Інтер’єр в стилі модернізм, який надихає, авторська кухня та вечірки щотижня – мікс, який потрібен кожному хардворкеру після важкого тижня. Гордість шефа – це піца-піч, яких у світі лише чотири. І в ресторані Ghost вона є! Готують українську, азіатську, європейську та кухню Грузії. Знаходиться заклад поруч з "НСК Олімпійським". Влаштуйте романтичний вечір 8 Березня в історичному центрі Києва.

Ціни: скрембл зі свіжими томатами – 247 гривень, борщ – 298 гривень, коктейль "Негроні" – 220 гривень та сет морепродуктів на грилі – 2950 гривень.

Де знайти: на вул. Великій Васильківській, 55.

Hendrick's bar в оранжереї для романтичної атмосфери

Як щодо вечора з авторськими коктейлями в історичному місці на ВДНГ? Hendrick's bar знаходиться в ​​оранжереї, яка відчинила двері ще в 1960 році. Прийшовши сюди на 8 Березня з другою половинкою, ви потрапите в атмосферу свята та абстрагуєтеся від буденності. А ще повернетеся з інстаграмними світлинами, бо в барі панорамні вікна, вінтажні люстри та багато рослинності.

Де знайти: в Оранжереї на ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Ресторан Green Bar для тих, хто хоче "телепортуватися" до Індонезії

Green Bar – сучасний індонезійський ресторан, де не лише в меню, а й в підході до гостей закарбували традиції країни. Після вечері в закладі, ви будете асоціювати його з островом Балі. Бо в ресторані багато зелені, хелсі їжа та релаксова атмосфера, яку не хочеться покидати. Звучить, як ідеальний план на вечір 8 Березня чи не так?

Ціни: місо суп із вугрем – 247 гривень, салат з морепродуктами з соусом солодкий чилі – 398 гривень, чизкейк з маракуєю – 199 гривень та коктейль Bali Sour - 198 гривень.

Де знайти: на вул. Хорива, 1А.

Якщо плануєте полетіти на 8 Березня з другою половинкою за кордон, то читайте попередню статтю про планування відпочинку в теплих краях.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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