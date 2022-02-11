Елітний Буковель став причиною для жартів! Дивіться 5 курйозних мемів, які розсмішать кожного

Поки одні дивуються буковельським цінам, інші – роблять фанові меми для гарного настрою

Високий сезон у Буковелі у 2022 році, де нещодавно відпочивав український боксер Олександр Усик, триває до 17 березня. Через суттєві недоліки відпочинку не всі мають бажання потрапити до гірськолижного курорту. Але це не заважає їм тролити місце та створювати про нього жарти в форматі мемів. "Сьогодні" покажуть 5 найсмішніших мемів про Буковель, які піднімуть настрій кожному.

/ Фото: Facebook

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/ Фото: memesmix.net

/ Фото: morshyn.net

/ Фото: ua/archives

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/ Фото: meme-arsenal.com

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