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Дитячий садок у Німеччині: як оформити дитину та зекономити на оплаті

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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9 квітня, 14:14
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Важливими правилами для оформлення дитини в садок поділилася Німецька громадська організація ABLE e.V
Дитячий садок у Німеччині: як оформити дитину та зекономити на оплаті
Дитячий садок у Німеччині: як оформити дитину та зекономити на оплаті / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина – одна з країн, куди емігрували українців під час війни. Німецька громадська організація ABLE e.V в Instagram розповіла про правила оформлення дитини в місцевий садок. Читайте та дізнайтеся, як заощадити на оплаті, знайти садок та куди звертатися за допомогою.

Які є садки та як оформити дитину?

В Німеччині є муніципальні (kommunale kita), приватні (private kita), а також садочки від роботодавця (betriebliche kita).

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Відвідайте найближчий садок неподалік вашого дому, щоб записатися на консультацію та подати документи. Якщо оберете муніципальний садок, вам допоможуть з оформленням та подачею документів в Управлінні справ дітей та молоді за місцем проживання (Jugendamt).

Дитячий садок має знаходитися не більше, ніж за 5 км від місця проживання. Якщо будете добиратися до нього на громадському транспорті, то маєте витрачати 30 хв часу на їзду. І не більше!

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Під час оформлення дитини в конкретний садок, не забудьте, що її вік має значення. Є вікові категорії для розподілу дітей у групи:

  • Ясла (kinderkrippe) – для дітей до 3 років.
  • Дитячий садок (kindergarten) – для дітей від 3 до 7 років.
  • Догляд за дітьми після школи (kinderhort) – для учнів початкової школи.

Які документи потрібні для оформлення дитини в садок?

Медична книга (довідка) з картою щеплень та інформацією про обстеження є необхідною для оформлення дитини в садок.

Скільки коштує дитячий садок у Німеччині?

Вартість садку залежить від:

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  • Тривалості перебування в садку щодня.
  • Дохід сім’ї. Якщо доходи в батьків високі – платити доведеться більше.
  • Оформлених рідних братів чи сестер у садку. Ви платитимете менше, якщо їх буде більше в садку.

Вартість навчання в садку обговорюють під час консультації. Якщо отримаєте безоплатне місце, то за харчування все одно прийдеться платити самостійно.

Що робити, коли немає грошей на оплату садка?

Подайте заявку на отримання ваучера на денний догляд за дитиною (Kita-Gutschein) в Управління справ дітей та молоді. Заяву знайдете на їх офіційному сайті чи в офісі.

Охочим необхідно заповнити бланк заяви, подавши її з документами:

  • Суму доходів батьків (наприклад, розрахункові листи про суму заробітної плати чи довідку з центру зайнятості).
  • Оцінку вартості послуг німецького садка.
  • Лист-підтвердження німецького садка.

Якщо заява та документи відповідатимуть вимогам, то в Управлінні справ дітей та молоді виділять кошти на оформлення дитини в садок.

Важливо: якщо потрібна допомога та підтримка, зверніться до Служби молодіжної міграції у регіоні чи зателефонуйте на гарячу лінію за номером 0800 111 0550.

Дивіться також 10 посилань для пошуку безоплатного житла, транспорту та соціальної допомоги в Берліні.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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