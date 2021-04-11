Зірковий антистрес: як відпочиває і розслабляється телеведуча Іванна Онуфрійчук (питання-відповідь)

Не обійшлося без Dom Pérignon за кілька тисяч доларів

Минулого разу ви дізналися, як відпочиває відомий шоумен Володимир Остапчук і про його улюблені алкогольні напої! А сьогодні вподобаннями поділилася Іванна Онуфрійчук – модель та ведуча шоу "Без краватки" на телеканалі "Україна 24". Про напої в сотні тисяч доларів, плейлисти для ідеального відпочинку та реалії спонтанних поїздок у житті зірки – читайте у матеріалі.

Іванна Онуфрійчук Фото: Instagram: @ivannaonufriichuk

1 – Який алкоголь ти любиш і як часто п'єш?

Я часто задаю питання про алкоголь гостям мого шоу "Без краватки", але я не велика його шанувальниця. Віддаю перевагу білому вину для зустрічей з друзями, або романтичної вечері з коханим. Іноді дозволяю собі келих шампанського на сніданок у вихідний, а ось на відпочинку біля моря оберу коктейль з "Аперолем". Мені подобається смак і легке розслаблення, але це максимум один-два келихи – не більше. Я ніколи не розуміла, навіщо люди напиваються до безпам'ятства ...

2 – Яка вечірка запам'яталася найбільше?

Найбільше мені запам'яталося святкування мого дня народження. У минулому році коханий організував грандіозне свято в Edem Resort Medical & Spa, і це був масштабний прийом. Крім розважальної програми, було гастрономічне свято, але їжу на столах так швидко змінювали і прибирали, що гості, слухаючи тости і привітання не встигали їсти, а лише пили. На щастя, всі були настільки зворушені святом, що майже нікому не вдалося сп'яніти.

3 – В яких закладах столиці тебе можна зустріти?

Віднедавна, ми з коханим більше часу проводимо дома вдвох, найчастіше я готую романтичну вечерю, а він створює атмосферу. Але є кілька улюблених закладів в Києві, де мене можна зустріти. Це ресторан Fenix, також люблю кухню і вид з ресторану Queen, а влітку частенько в Atmosfera Restaurant. Іноді буваю у "Веранді на Дніпрі", Catch, італійському Vino e Cucina і ресторані Eastman.

4 – Який алкоголь ти б вибрала для вживання до кінця життя на безлюдному острові?

Ох, як би це було нудно! Люблю різноманітність і ясність розуму. Але якщо вибирати, то знову біле вино. Моє улюблене – Sauvignon blanc. Я б не зловживала, але точно пила б вечорами, розглядаючи красивий захід у моря, і в цей момент гладила якусь ігуану.

5 – Який формат відпочинку найбільше до душі, коли необхідно перезавантажитися?

Для мене – це дуже активний відпочинок, або ж максимально спокійний – творчий. Іноді насичена екскурсійна програма чи інтенсивне катання на лижах допомагають відволіктися. А буває, хочеться повного релаксу, умиротворення, тиші і детоксу для організму. Наприклад, люблю організувати для себе спа-день з різноманітними процедурами. Але однозначно, щоб перезавантажитися – потрібно змінити обстановку, бажано полетіти кудись, де ще не бував.

Іванна Онуфрійчук Фото: Instagram: @ivannaonufriichuk

6 – Чи думала ти створити власний бренд алкоголю в майбутньому?

Ніколи не думала. Мені більше до душі, наприклад, ювелірні вироби.

7 – Який найдорожчий алкогольний напій ти пила в житті?

На жаль, лікер за 45 млн доларів я поки не пробувала, але дуже цікаво, який він на смак! Сама алкоголь купую рідко, і вибираю з акцентом не на ціну, як за перевіреним смаком. Звичайно, мене пригощали дорогим алкоголем, одним з найцінніших було шампанське Dom Pérignon за кілька тисяч доларів.

8 – Виходила на сцену під градусом?

Ні, жодного разу в житті – завжди відповідально ставлюся до своєї роботи. Я більше скажу: у мене ніколи не було ситуацій про які я б не пам'ятала через алкоголь.

9 – Чи були у тебе спонтанні поїздки на відпочинок?

У мене щільний графік роботи і зйомок, тому спонтанність могла бути тільки добре спланованою. І з чоловіком ми завжди обдумуємо поїздки, бо двоє зайняті. Але в минулому році у нас відбулася спонтанна поїздка в Домінікану – ми розглядали її як локацію для весілля, полетіли подивитися чи вона буде нам до душі. Добре провели там час, але весілля відбулося на Мальдівах, як я і мріяла.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком Фото: Instagram: @ivannaonufriichuk

10 – Яка музика ідеально підійде для твого відпочинку?

Для таких випадків у мене є спеціально заготовлені плейлисти. Я люблю різну музику – класичну, поп і для медитацій. Це може бути MONATIK, Ziver, Dan Balan, і, навіть, The XX. А ще я кайфую від латиноамериканської музики – вона дійсно ідеально підійде для відпочинку!

Нагадаємо, що раніше ми розповіли, який алкоголь любить пити королева Єлизавета II.

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