На аукціоні Sotheby's будуть продавати унікальну колекцію віскі за 500 тисяч доларів: що про неї відомо

Це лише за п'ять одиниць!

Наступного тижня аукціон Sotheby’s представить повну колекцію віскі Black Bowmore, яка вироблена між 1993 і 2016 роками. Ексклюзив планують продати за 500 тисяч доларів. Про це повідомляє The Spirits Business.

Фото: Spirits Business

Американський аукціон Sotheby’s оголосив про нішевий лот – колекцію віскі Black Bowmore з п'яти одиниць. Його планують продати на наступному тижні в Гонконгу на розпродажі Wine & Spirit. "Архівні" пляшки виготовлені в розрізі 1993 і до 2006 року. І колекція Black Bowmore складається з віскі 29-річної, 30-річної, 31-річної, 42-річної і 50-річного витримки.

Планують продати спиртову лінійку за 500 тисяч доларів. Виручені кошти підуть на благодійність – підтримку в працевлаштуванні, навчанні і забезпеченні житлом молодих початківців з Боумор (Велика Британія).

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