Post Malone змінив дизайн власного бренду вина: як виглядає і в чому особливість
Редизайн торкнувся також мерчу зірки
Post Malone представив оновлений дизайн власної лінійки вина Maison No. 9. Про це повідомляє Hype Beast .
Алкогольний бренд Post Malone в своєму Twitter розкрив карти – поділився новиною редизайну власного розе Maison No. 9. Оновлення стосується не лише логотипу, але і загального дизайну пляшки. "Ми повернулися зі свіжим новим зовнішнім виглядом і ексклюзивною пропозицією", – пишуть про оновлення.
У дизайні 2021 року креатор зробив акцент на мечі, а не логотипі, як в 2020. Редизайн застосували також для мерчу зірки – футболок, головних уборів і лонгслівів із фірмовим знаком Maison No. 9.
Розе Maison No. 9 з редизайном і мерч зірки будуть доступні для придбання 8 квітня на сайті Vivino. Прайс досі не розголошують, але ті, хто придбає пляшку вина – отримають 20% знижки на будь-який товар від Post Malone.
Нещодавно ми розповіли, хто з зірок створив власний бренд вина і скільки треба заплатити за одиницю з потенціалом.
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