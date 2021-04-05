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Post Malone змінив дизайн власного бренду вина: як виглядає і в чому особливість

Сьогодні, 12:00

Редизайн торкнувся також мерчу зірки

Post Malone представив оновлений дизайн власної лінійки вина Maison No. 9. Про це повідомляє Hype Beast .

Алкогольний бренд Post Malone в своєму Twitter розкрив карти – поділився новиною редизайну власного розе Maison No. 9. Оновлення стосується не лише логотипу, але і загального дизайну пляшки. "Ми повернулися зі свіжим новим зовнішнім виглядом і ексклюзивною пропозицією", – пишуть про оновлення.

Фото: Twitter: maison9wine

У дизайні 2021 року креатор зробив акцент на мечі, а не логотипі, як в 2020. Редизайн застосували також для мерчу зірки – футболок, головних уборів і лонгслівів із фірмовим знаком Maison No. 9.

Розе Maison No. 9 з редизайном і мерч зірки будуть доступні для придбання 8 квітня на сайті Vivino. Прайс досі не розголошують, але ті, хто придбає пляшку вина – отримають 20% знижки на будь-який товар від Post Malone.

Нещодавно ми розповіли, хто з зірок створив власний бренд вина і скільки треба заплатити за одиницю з потенціалом.

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алкоголь вино Post Malone Maison No. 9
Джерело: Twitter: maison9wine
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