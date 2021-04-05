Як зробити домашній бар? Розкладаємо по поличках кількість алкоголю, келихів і навичок

За порадами професійного бармена

Карантин – карантином, але вечірки вдома ніхто не скасовував. Тому ми з професійним барменом Русланом Сухотеплим, який нещодавно розповідав про екслюзивний "Тайський сауер" обговорили фішки домашнього бару і як його зробити. Про правильне формування коктейльної карти, вибір алкоголю та популярні помилки домашніх барменів читайте у статті.

Бармен Руслан Сухотеплий Фото: F.U.L.L bar

Формування коктейльної карти бару

Перший крок у створенні бару – формування карти коктейлів. Щоб вона не розчарувала і була коректна, згадайте улюблені коктейлі друзів та ваші. На основі вподобань і формуйте список алкоголю, який буде основою бару.

Якщо все ж влучите "у яблучко" з вибором, будьте готові до вечірок 24/7 протягом карантину. І ваш дім, після оголошення новини про домашній бар, може виглядати, як на гіфці. Але не забувайте про безпеку і мінімізуйте кількість гостей!

Та якщо з аналізом проблеми, то купіть сім пляшок алкоголю, які є основою сотень кисло-солодких коктейлів та аперитивів. Не прогадаєте, бо їх любить більшість поціновувачів смачних напоїв.

І пам'ятайте основне: алкогольна база у барі – це міцний універсальний алкоголь, який має поєднуватися з максимальною кількістю коктейлів. Словом, добірка з семи пляшок, про які розкажемо далі.

Який алкоголь купувати

Універсальні напої: цитрусово-трав'яний аперитив "Апероль" чи "Кампарі", що пасуватиме до гірких міцних коктейлів та шприців. Також американське віскі, ром та горілка, без якої нікуди (вона добре розкриває фруктові поєднання в коктейлях). І джин – основа для кисло-солодких історій у карті.

Одна з найважливіших одиниць – червоний вермут, бо він є основою майже всієї міцної класики, наприклад "Бульвардьє" чи "Негроні". Вангуємо, тут ви одразу подумали: "його ми візьмемо першим". І на десерт – пляшка ігристого, її також купіть, вона згодиться для коктейлів формату шприців. На випадок, якщо захочете ковтнувши "Аперолю" полетіти подумки до Італії, або ж просто випити просекко.

Важливо! Купуючи сім заповітних пляшок, які мають зробити вас трішки щасливішими під час карантину, зверніть увагу на прайс. Обирайте алкоголь за середніми цінами, бо джин за 200 гривень не подарує гастро-задоволення. А от пляшка з середнім діапазоном 400-500 гривень вразить смакові рецептори. Головне – не перебрати і наступного ранку не жалкувати про домашній алкобар. І якщо у вас коронавірус, то не вживайте алкоголь взагалі, навіть, якщо зробили алкогольний бар нещодавно, краще пригостіть друзів.

Щось окрім алкоголю

Та не алкоголем у барі єдиним. Потрібен також лід – найголовніший інгредієнт після алкоголю, який регулює температуру і смак коктейлю. Обирайте для льоду стандартну форму "дзвіночок" і заморозьте якнайбільше, бо коктейлям без нього не бути.

Якщо заморожувати лід дома – не ваша тема, то скористайтеся лайфхаком із пляшкою. У половину пляшки налийте води, поставте заморожувати у горизонтальному положенні. Коли рідина застигла – витягуєте, потім виливаєте суміш коктейлю у пляшку, збовтуєте (як у шейкері) і виливаєте вже охолоджений коктейль у склянку. Геніально, чи не так?

Але це ще не все. Другий і улюблений лайфхак бармена Руслана: заморозити частину води одразу в бокалі, наприклад "олд фешен". Після заморозки ви отримаєте лід, куди можна висипати суміш коктейлю, охолодити її та насолоджуватися напоєм.

З льодом зрозуміло, тепер до основних додатків у рецептурах. У барі знадобиться мінеральна вода, цитрусові (з них роблять фреші для коктейлів), соки та сиропи (популярні смаки – кавун, малина та бузина). Ще придбайте біттер, король на ринку – Angostura, який коштує біля 500 гривень, а вистачить його на роки.

Як готувати

Алкогольна карта обрана і залишилося зробити коктейлі. І варто придбати барменські девайси для їх приготування про які ми писали раніше.

Готуйте виключно за рецептом, бо формат "на око" не спрацює. Є класична матриця – співвідношення алкоголю для приготування коктейлів, яку можна використовувати вдома.

Рецептура:

15 мл солодкого сиропу; 25 мл фрешу цитрусових; 30 мл соку; 50-60 мл алкоголю.

Якщо хочете приготувати рецепти складніші, як у класичних сауерів, то матриця така:

15 мл сиропу; 25 мл лимонного фрешу; 50 мл алкоголю.

Можете також скористатися додатками Jigger, Mix lab та Cocktail List, де у вільному доступі є сотні популярних рецептів.

Для подачі коктейлів вдома оберіть універсальні склянки: "олд фешен", "купе" чи "шале".

Чого не варто робити

Забувати про коктейльну матрицю та готувати у не правильних пропорціях. Готуйте виключно за рецептом і зможете оминути мем "Очікування і реальність" для своїх коктейлів. Акцентувати увагу лише на алкоголі та забувати про важливі додатки у барі: сік чи мінералку. Має бути повний набір із льоду, сиропу та інших складових у рецептурі коктейлів. Сподіватися, що після запрошення друзів, з семи пляшок повних залишиться хоча б три. Якщо будете готувати виключно за рецептурою і на якісному алкоголі, то гості оцінять ваш бар. І питання "коли вже відкриють бари міста" автоматично відпаде, бо ваш стане улюбленим.

Нещодавно ми розповіли, який алкоголь любить та як відпочиває популярний шоумен Володимир Остапчук.

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