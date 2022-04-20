Батьки, які загубили дітей під час воєнного стану, мають шанс знайти їх, скориставшись чат-ботом

Як знайти дитину, яка загубилася на війні - чат-бот «Пошук дітей» / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні під час війни все частіше губляться діти. Проблема актуальна, а її вирішенню допоможе чат-бот "Пошук дітей". Його створило Управлінням ювенальної превенції Національної поліції України. Про це повідомило МВС України в Telegram-каналі.

Чат-бот "Пошук дітей" працює від 19 квітня та створений для спрощення процедури подачі відомостей про дитину, яка зникла безвісти. Інформація, надана в чат-боті, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції.

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Необхідно заповнити анкету в чат-боті, вказавши дані дитини, яку шукаєте. Додатково є контакти Ювенальної поліції України для зв'язку:

Телефон – 380 (44) 256 18 27.

– 380 (44) 256 18 27. Електронна пошта – [email protected]

– [email protected] Instagram – instagram.com/police__kids

– instagram.com/police__kids Facebook – https://www.facebook.com/kidspoliceNPU

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