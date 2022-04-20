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Как найти ребенка, потерявшегося на войне – чат-бот "Поиск детей"

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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20 апреля, 11:22
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Родители, которые потеряли детей во время военного положения, имеют шанс найти их, воспользовавшись чат-ботом
Как найти ребенка, потерявшегося на войне - чат-бот "Поиск детей"
Как найти ребенка, потерявшегося на войне - чат-бот "Поиск детей" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине во время войны все чаще теряются дети. Проблема актуальна, а ее решению поможет чат-бот "Поиск детей". Его создало Управление ювенальной превенции Национальной полиции Украины. Об этом сообщило МВД Украины в Telegram-канале.

Чат-бот "Поиск детей" работает с 19 апреля и создан для упрощения процедуры подачи сведений о ребенке, пропавшем без вести. Информация, предоставленная в чате, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции.

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Необходимо заполнить анкету в чат-боте, указав данные ребенка, которого ищете. Дополнительно есть контакты Ювенальной полиции Украины для связи:

Мы рассказывали, как получить бесплатную юридическую помощь – чат-бот Law Army of Ukraine.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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