Родители, которые потеряли детей во время военного положения, имеют шанс найти их, воспользовавшись чат-ботом

Как найти ребенка, потерявшегося на войне - чат-бот "Поиск детей" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине во время войны все чаще теряются дети. Проблема актуальна, а ее решению поможет чат-бот "Поиск детей". Его создало Управление ювенальной превенции Национальной полиции Украины. Об этом сообщило МВД Украины в Telegram-канале.

Чат-бот "Поиск детей" работает с 19 апреля и создан для упрощения процедуры подачи сведений о ребенке, пропавшем без вести. Информация, предоставленная в чате, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции.

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Необходимо заполнить анкету в чат-боте, указав данные ребенка, которого ищете. Дополнительно есть контакты Ювенальной полиции Украины для связи:

Телефон – 380 (44) 256 18 27.

– 380 (44) 256 18 27. Электронная почта – [email protected]

– [email protected] Instagram – instagram.com/police__kids

– instagram.com/police__kids Facebook – https://www.facebook.com/kidspoliceNPU

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