4 правила допоможуть врятувати життя кожного під час стресової ситуації

Як діяти у випадку перебоїв мобільного зв’язку на війні / Фото: Pexels

3 березня сотні українців помітили перебої під час користування Google. Проблеми з мобільним зв’язком – це наступне, до чого треба підготуватися в період війни. Особливо, коли зателефонувати необхідно лікарю для екстреної допомоги. В телеграм-каналі МОЗ України розповіли, як діяти людині, коли мобільний зв’язок працює з перебоями, але медичну допомогу треба отримати якнайшвидше.

Врахуйте 4 поради:

1. Попередньо запам’ятайте адресу та маршрут до найближчого закладу охорони здоров’я. Не забувайте: виходити з будинку чи укриття можна лише у випадку, коли це не загрожує власній безпеці.

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2. Не виходьте без аптечки з необхідними препаратами на великі відстані. Носіть із собою кровоспинний джут/турнікет за наявності. Перелік базових медикаментів дивіться на інфографіці МОЗ України.

Не виходьте без аптечки з необхідними препаратами / Фото: Минздрав

Не виходьте без аптечки з необхідними препаратами / Фото: Минздрав

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3. Будьте обізнані в наданні першої медичної допомоги. Як допомогти людині в критичній ситуації до приїзду медиків МОЗ України розповіла на сторінці у Facebook.

4. Слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від військово-цивільної адміністрації у своєму регіоні на офіційних каналах. Дізнайтесь у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо номер "‎103" буде працювати із перебоями.

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