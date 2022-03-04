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Как действовать в случае перебоев мобильной связи на войне

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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4 марта, 08:47
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Как действовать в случае перебоев мобильной связи на войне
Как действовать в случае перебоев мобильной связи на войне / Фото: Pexels

3 марта сотни украинцев заметили перебои, когда использовали Google. Проблемы с мобильной связью – это следующее, к чему нужно подготовиться в период войны. Особенно когда позвонить необходимо врачу для экстренной помощи. В телеграм-канале Минздрава Украины рассказали, как действовать человеку, когда мобильная связь работает с перебоями, но медицинскую помощь нужно получить как можно скорее.

Учтите 4 совета:

1. Предварительно запомните адрес и маршрут к ближайшим медицинским учреждениям. Не забывайте: выходить из дома или укрытия можно только в том случае, если это не угрожает собственной безопасности.

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2. Не выходите без аптечки с необходимыми препаратами на большие расстояния. Носите с собой кровоостанавливающий джут/турникет при наличии. Список базовых медикаментов смотрите на инфографике Минздрава Украины.

Не выходите без аптечки с необходимыми препаратами
Не выходите без аптечки с необходимыми препаратами / Фото: Минздрав

Не выходите без аптечки с необходимыми препаратами
Не выходите без аптечки с необходимыми препаратами / Фото: Минздрав

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3. Поинтересуйтесь, как оказывать первую медицинскую помощь. Как помочь человеку в критической ситуации до приезда медиков Минздрав Украины, рассказал на странице в Facebook.

4. Следите за сообщениями и рекомендациями по оказанию медицинской помощи гражданскому населению от военно-гражданской администрации в своем регионе на официальных каналах. Узнайте у местных властей резервные номера телефонов на случай, если номер "‎103" будет работать с перебоями.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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