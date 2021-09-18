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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

"Это что за секс такой": почему о концерте TVORCHI еще долго будут говорить (репортаж)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
18 сентября, 14:39
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17 сентября в TVORCHI состоялся сольник на Киевском велотреке, который вошел в историю украинского шоубиза! Мы посетили его, и расскажем о лучших моментах мероприятия
/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Спойлер: количество звездных гостей шокировало (среди них Надя Дорофеева), трек Falling звучал по-новому и концерт завершился слезами одного из участников дуэта.

Узнайте также, как прошел концерт группы "Мумий Тролль" в Киеве, где не обошлось без скандалов.

Неожиданный ремейк песен и концепция номеров

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TVORCHI начали концерт с песни Falling, которая стала анонсом альбома ROAD. "Вирусный" хит поклонники знают на память, но несмотря на это, группе удалось их удивить. Они вышли на сцену с ансамблем, который подпевал им, и песня стала еще чувственнее. Апгрейдили еще Crush и Troublemaker, поэтому зрители были в моменте и наслаждались интерпретациями.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Следующий "вау" выход на сцену был под песню Dance on the Beat, когда Джеффри появился с танцовщиками, которые чертами лица похожи на него. "Близнецы на сцене", – такие комментарии было слышно в фан-зоне.

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/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И, согласитесь, что сходство между ними есть.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

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Конечно же, без велосипедистов не обошлось, которые во время выполнения Believe ездили по периметру велотрека. Перформанс шокировал публику, ведь встретить такое на концертах – редкость. А световое шоу еще больше дополняло атмосферу!

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Три номера со звездами украинского шоубиза

TVORCHI удивляли не только новым звучанием и концепцией номеров, но и звездами украинского шоубиза, которые присоединились к их концерту.

Дебютный звездный номер был с исполнительницей Алиной Паш. С ней дуэт спел песню Yellow Sands. Ее выход на сцену намекнул поклонникам, что дальше – еще больше неожиданных появлений.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Следующей звездной гостьей была KAZKA! Вместе они исполнили "Віч-на-віч" и "разорвали" сцену. После TVORCHI ушли со сцены, чтобы изменить сценические образы, а артистка спела песню "М'ята".

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

После их возвращения KAZKA оценила увиденные образы ребят, поэтому не удержалась и призналась о собственных впечатлениях.

Это что за секс такой,- сказала она, сойдя со сцены.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И на десерт – Надя Дорофеева, которая выполнила с группой песню "Иди сюда". Певица удивила откровенным сценическим луком: юбкой длиной мини и высокими каблуками. Было заметно, что Джеффри оценил ее наряд. Они выглядели гармонично, особенно когда танцевали близкого друг к другу.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Звездные гости пришли послушать TVORCHI

Думали, что Надя Дорофеева, Алина Паш и KAZKA – это единственные медийные личности на концерте? Нет! Мы встретили Никиту Добрынина с Дашей Квитковой, Рамину, Викторию Маремуху, Кристину Остапчук и Jerry Heil , которая нам рассказала, что ее любимый трек с нового альбома ROAD – Falling.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Чем больше всего запомнился концерт?

В конце концерта после исполнения трека Trip, солист Джеффри расплакался и фаны увидели его слезы радости. Он благодарил всех, кто посетил их сольник, а зрители в ответ поддержали громкими аплодисментами.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

На бис TVORCHI повторно выполнили Falling и в то же время сделали невозможное – задействовали в номере сотни людей.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

На экране они показали видео из социальных сетей тех, кто использовал упомянутый хит для своих воспоминаний. Зрители взглядом искали себя на сцене Киевского велотрека.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Читайте также 5 честных вопросов к группе TVORCHI.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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