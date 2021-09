Life Сьогодні відвідав концерт російського гурту та готовий поділитися враженнями. Про атмосферу, зіркових гостей, шанувальників, які хотіли більшого та неочікувані вимоги Іллі Лагутенка про заборону фотографувати на телефон – читайте в матеріалі

Мумій Тролль “розірвали” сцену на концерті у Києві: як це було (репортаж) / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Дізнайтеся також про 5 івентів вересня в Києві, які варто відвідати кожному.

Коли відбувся концерт і де?

Російський гурт "Мумій Тролль" виступив 8 вересня в заміському комплексі неподалік Києва – NAVY. Гостей заходу перед початком дійства зустріли привітно, пригощаючи безоплатно 37 градусною настоянкою.

Реклама

Прайс на вхідний квиток стартував від 1000 до 12500 гривень. Максимальна ціна була на VIP-місця. Але деякі власники преміальних квитків під кінець концерту перемістилися у фан-зону без білих диванів, яка коштувала в 12 раз дешевше, а заряджала атмосферою врази більше.

VIP-місця для гостей / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Яка була атмосфера на концерті?

Драйвова та запальна! Попри на те, що "Мумій Тролль" з’явилися на сцені не в обіцяній 19:00 (як зазначено в афіші), а в 20.50. Але дві години очікування не засмутили шанувальників. За цей час вони ще більше "загорілися" та радо зустріли артистів з оплесками.

Реклама

Гурт "Мумій Тролль" виступив на концерті в Києві 8 вересня / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Раді прощатися з літом разом, – з таких слів розпочав концерт лідер гурту Ілля Лагутенко.

Дебютну пісню, яку виконав "Мумій Тролль" на сцені була "Ранетка". Не обійшлося й без інших найпопулярніших хітів з альбомів, які шанувальники підспівували без зупину. А їх зібралося сотні – самі погляньте!

Сотні гостей відвідали концерт гурту "Мумій Тролль" / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Реклама

Атмосферу доповнив Ілля Лагутенко своїм луком з тематичною смугастою водолазкою. Вона нагадала тільник (з рос. – тельняшка), який є фірмовим для стилю гурту не лише в одязі, а й в тематиці пісень.

Ілля Лагутенко одягнув смугасту водолазку / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Під кінець концерту лідер гурту змінив свій образ, але теж не обійшлося без фірмових смугастих речей. Замість водолазки, він обрав футболку. Шанувальники також потурбувалися про смугастий "прикид", але про це далі.

Ілля Лагутенко одягнув футболку зі смугастим принтом / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Хто прийшов підтримати гурт?

Концерт відвідали люди, які росли на піснях "Владивосток 2000", "Утекай", "Дельфины", "Невеста" та інших треках. Словом, якби Ілля Лагутенко дав можливість публіці виконати хоча б одну з пісень самостійно, то він б не розчарувався в почутому.

Сотні гостей відвідали концерт гурту "Мумій Тролль" / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Сотні гостей відвідали концерт гурту "Мумій Тролль" / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

І, звісно, їх видавало не лише знання слів із пісень, а й смугастий дрес-код. Бо деякі шанувальники гурту одягли тільники, які були необов'язковими (як ви могли подумати). Але погодьтеся, що чудово доповнили загальну атмосферу. Бо тільники одразу натякають на концерт, який збиралися відвідати гості заходу.

Шанувальниця гурту одяглася тематично / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

І без зірок не обійшлося. Ми зустріли шоу-мена Анатолія Анатоліча, який прийшов на захід в худі кислотного кольору від Balenciaga. Впізнали? Леся Нікітюк також завітала на концерт, але її перебування завершилось неприємним інцидентом про який ми розповідали в попередньому матеріалі: її штовхнула та обізвала незнайомка.

Анатолій Анатоліч прийшов на концерт в худі від Balenciaga / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Слухачами також було підростаюче покоління, яке завітало на концерт з батьками. І, як ми побачили, діти одразу оцінили творчість "Мумій Тролля".

Діти оцінили концерт гурту / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Люди, які не потрапили на захід, дивилися його через відеодзвінок завдяки своїм друзям.

Концерт гурту "Мумій Тролль"дивилися онлайн / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

А ті, хто потрапив – не втрачав шанс та проявляв увагу квітами для лідера гурту.

Шанувальники гурту "Мумій Тролль" дарували квіти / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

До слова, нам заборонили робити фото під час виступу на телефон у зоні, де дозволено перебувати представникам ЗМІ. Мовляв, що Ілля Лагутенко проти фотосесій "телефонного формату". Нагадаємо, що в 2019-му для Селени Гомес зняли кліп "Lose You To Love Me" на IPhone

Гурт "розірвав" сцену популярними треками, тож шанувальники були в екстазі. Але вони все ж хотіли більшого!

Чого, запитаєте ви? Деякі чекали на вихід Івана Дорна під час пісні "Карнавала. нет". Бо 4 серпня на концерті в Києві, до гурту під час виконання цього треку приєднався український артист.

І, звісно, після прощання гурту з шанувальниками ті все ж сподівалися, що "Мумій Тролль" повернеться на сцену та заспіває на біс. Але ні, продовження концерту не було, а гості декілька хвилин наївно очікували на зірок під сценою.

Шанувальники "Мумій Тролль" очікували виходу гурту на біс / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві

Раніше ми розповіли, що в Києві відбувся другий концерт Басти, незважаючи на протести.