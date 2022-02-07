Куди піти та де розважитися романтикам та любителям нетипових івентів – розкажемо в статті

Буде гаряче: 5 заходів на День Валентина в Києві для закоханих

День Валентина – довгоочікуване свято для закоханих. Вони намагаються провести його незабутньо: одні летять в теплі краї, в пошуках романтичного місця, інші – відвідують цікаві заходи, які зроблять день особливим. Ми розповімо про ТОП-5 івентів у столиці, які рекомендуємо відвідати 14 лютого. Вони на будь-який смак та гаманець – ви знайдете те, що шукаєте.

Романтичне шоу співачки Даші Астаф'євої

14 лютого українська співачка Даша Астаф'єва влаштує концерт до Дня Валентина. Для глядачів зірка приготувала ексклюзивну програму, яка подарує новий досвід та емоції. Шанувальників здивує тематичним шоу з ефектними виходами та виконанням популярних хітів. Під час перегляду концерту, відвідувачів будуть пригощати закусками та напоями, бо у вартість квитка входить депозит у ресторані.

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Романтичне шоу співачки Даші Астаф'євої / Фото: karabas.com

Ціна: від 1500 гривень.

Коли: о 20:00.

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Де: у відпочинковому комплексі Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Сольний концерт виконавця Laud

На День святого Валентина співак Laud здивує шанувальників презентацією нового альбому Dual. Якщо ваша друга половинка обожнює творчість виконавця, то квиток на сольник – це найкращий подарунок до свята. Окрім нових пісень, почуєте давно відомі "У Цю Ніч", "Вигадав", "2 Дні" та інші хіти. Ліричні композиції доповнять сценічними ефектами, щоб шоу вдалося, а ви запам’ятали його назавжди.

Сольний концерт виконавця Laud / Фото: parter.ua

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Ціна: від 690 гривень.

Коли: о 19:00.

Де: в нічному клубі Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4.

Моновистава з елементами стендап-комедії "Про що мовчать чоловіки"

Приходьте на моновиставу з другою половинкою, якщо плануєте святкування Дня закоханих з гумором. В головних ролях моновистави – український актор Дмитро Суржиков, який поділиться чесними міркуваннями про стосунки між чоловіком та жінкою. Ви почуєте про життєві ситуації та цитати. Побуваєте не лише на виставі, гумористичному шоу, а й терапевтичному сеансі.

Моновистава з елементами стендап-комедії "Про що мовчать чоловіки" / Фото: kontramarka.ua

Ціна: від 350 гривень.

Коли: о 20:00.

Де: в Центрі культури та мистецтв, вул. Пилипа Орлика, 16/12.

"Головний День святого Валентина" з O.Torvald, Геля, Tsepi і Майн

Якщо ви та ваша друга половинка любите гучні вечірки, де співи та танці – це основні активності, то приходьте на концерт "Головний День святого Валентина". Серед зірок івенту – O.Torvald, Геля, Tsepi і Майн, які будуть "розривати" сцену. Ви потрапите до клубу, де атмосфера буде сприяти відпочинку, а почуті пісні – мотивуватимуть танцювати.

"Головний День святого Валентина" з O.Torvald, Геля, Tsepi і Майн / Фото: kiev.ticketsbox.com

Ціна: від 300 гривень.

Коли: о 19:00.

Де: клуб Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41.

День закоханих під зоряним небом Київського Планетарію

Приходьте на зоряне шоу до Київського Планетарію, де вас здивують тематичною програмою до Дня святого Валентина. Для гостей приготують повнокупольне шоу, музичний супровід наживо та театральні виходи акторів, які здивують пантомімікою. Не обійдеться без фотосесії, адже на заході будуть присутні фотографи. На дійстві ви зможете перезавантажитися та насолодитися часопроведенням в оточенні зірок.

День закоханих під зоряним небом Київського Планетарію / Фото: planet.org.ua

Ціна: від 1000 гривень.

Коли: о 17:30.

Де: в Київському Планетарії, вул. Велика Васильківська, 57/3.

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