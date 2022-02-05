Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина 2022: ідеї для тих, хто не знає, що вибрати

День закоханих створений для того, щоб ми мали привід ще раз зізнатися у своїх почуттях тим, хто нам дуже дорогий

Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина 2022 / Фото: pixabay.com

До Дня святого Валентина залишилося не так багато часу, тому потрібно прискорюватися з купівлею подарунків. По суті, ми маємо 2 пари вихідних для реалізації цієї місії. Але що подарувати коханому хлопцю на 14 лютого? Час розібратися.

Чоловіки, як маленькі діти, попри свою брутальність та солідний вигляд. Вони теж, як і ми, люблять отримувати подарунки, відчувати знаки уваги та дивуватися. Тому подарунок на День святого Валентина 2022 має бути правильно підібраний, щоб молода людина розуміла свою значущість.

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Ювелірні прикраси

Ювелірні прикраси, якщо чоловік їх носить, завжди асоціюватимуться з вами, якщо отримані в подарунок від вас. Де б він не був, що б не робив, а сережка у вусі чи підвіска на шиї – подумки віднесе його до вас.

Шкіряний браслет SAINT LAURENT за 7300 грн / Фото: kameron.ua

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Сережки з білого золота з емаллю за 3729 грн / Фото: SOVA

Намистинка "Грогу" Зіркові Війни за 1950 грн / Фото: pandora

Враження

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Подарунки-емоції особливо цінуються творчими особистостями. Якщо ваш хлопець саме такий, тоді сертифікат на стрибок з парашутом або запрошення на моновиставу справлять на нього незабутнє враження.

Сертифікат на спектакль uzahvati на двох

uzahvati – перша в Україні творча команда, яка працює у жанрі іммерсивних проектів. Побувавши хоч раз на такому, у вас залишаться враження на все життя. Вибирайте будь-яку дату та спектакль на двох, і ви отримаєте неймовірну можливість дізнатися одне одного з нового боку, відчути та втратити рахунок часу.

Театр вне театра uzahvati на двоих – 1500 грн / Фото: facebook.com/zroblenouzahvati

Політ на повітряній кулі у Києві

З висоти пташиного польоту побачити Київ та бути в моменті з коханою людиною. Чи це не щастя? Подарувавши такий сюрприз, ви зробите приємно не лише другій половинці, а й собі, адже саме з вами коханий здійснюватиме політ. Відірвіться від землі разом! Ціна такого польоту на двох 60 хвилин від bodo – 8990 грн.

Аксесуари

Диявол ховається в деталях. Те саме можна сказати і про аксесуари, тому що по поясу, портмоне або сумці можна багато чого зрозуміти про людину. Стильний хлопець оцінить такий подарунок.

Чоловічий шкіряний гаманець BOSS за 5990 грн / Фото: HUGO BOSS

Шкіряний ремінь Karl Lagerfeld за 2399 грн / Фото: answear

Чоловіча сумка Calvin Klein за 3239 грн / Фото: intertop.ua

Косметика

Як би чоловіки не відмовлялися, але всі вони дуже люблять поритися на нашій поличці у ванній кімнаті, коли нас немає вдома. Тому, подарувавши йому косметику для догляду за собою, ви зробите хід конем, вбивши двох зайців одночасно: свої гелі збережете та коханого порадуєте.

Набір для чоловіків: Гель 2в1, піна та бальзам після гоління за 977 грн / Фото: Yves Rocher

Чоловічий аромат PACO RABANNE 1 Million Parfum за 3400 грн / Фото: brocard.ua

Для затишку

Живете ви разом чи поки що ні, це не має значення. Затишний подарунок у будь-якому разі матиме успіх. Якщо раніше ваш чоловік не мав халата, то тільки тому, що йому його ніхто не подарував, а самому купити – якось не доходять руки.

Чоловічий халат CALVIN KLEIN за 2518 грн / Фото: Calvin Klein

Чоловічий халат Hugo Boss за 3450 грн / Фото: HUGO BOSS

Темно-синя піжама ERMENEGILDO ZEGNA за 31000 грн / Фото: symbol.ua

Ігри

Чоловіки поділяються на маленьких хлопчиків та дорослих. Поєднує перших та других любов до іграшок. Конструктор LEGO, ігрова консоль, PlayStation – все це дуже сподобається вашому хлопцю, якщо він любитель таких речей.

Геймпад PS4 Dualshock 4 V2 White за 1799 грн / Фото: comfy.ua

Конструктор LEGO Super Heroes Маска Бетмена за 2000 грн / Фото: Чудо Остров

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