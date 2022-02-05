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Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина 2022: ідеї для тих, хто не знає, що вибрати

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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5 лютого, 11:30
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День закоханих створений для того, щоб ми мали привід ще раз зізнатися у своїх почуттях тим, хто нам дуже дорогий
Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина 2022
Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина 2022 / Фото: pixabay.com

До Дня святого Валентина залишилося не так багато часу, тому потрібно прискорюватися з купівлею подарунків. По суті, ми маємо 2 пари вихідних для реалізації цієї місії. Але що подарувати коханому хлопцю на 14 лютого? Час розібратися.

Чоловіки, як маленькі діти, попри свою брутальність та солідний вигляд. Вони теж, як і ми, люблять отримувати подарунки, відчувати знаки уваги та дивуватися. Тому подарунок на День святого Валентина 2022 має бути правильно підібраний, щоб молода людина розуміла свою значущість.

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ТОП-7 видів подарунків: що подарувати на 14 лютого своєму хлопцеві

Ювелірні прикраси

Ювелірні прикраси, якщо чоловік їх носить, завжди асоціюватимуться з вами, якщо отримані в подарунок від вас. Де б він не був, що б не робив, а сережка у вусі чи підвіска на шиї – подумки віднесе його до вас.

Шкіряний браслет SAINT LAURENT за 7300 грн
Шкіряний браслет SAINT LAURENT за 7300 грн / Фото: kameron.ua

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Сережки з білого золота з емаллю за 3729 грн
Сережки з білого золота з емаллю за 3729 грн / Фото: SOVA

Намистинка "Грогу" Зіркові Війни за 1950 грн
Намистинка "Грогу" Зіркові Війни за 1950 грн / Фото: pandora

Враження

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Подарунки-емоції особливо цінуються творчими особистостями. Якщо ваш хлопець саме такий, тоді сертифікат на стрибок з парашутом або запрошення на моновиставу справлять на нього незабутнє враження.

Сертифікат на спектакль uzahvati на двох

uzahvati – перша в Україні творча команда, яка працює у жанрі іммерсивних проектів. Побувавши хоч раз на такому, у вас залишаться враження на все життя. Вибирайте будь-яку дату та спектакль на двох, і ви отримаєте неймовірну можливість дізнатися одне одного з нового боку, відчути та втратити рахунок часу.

Театр вне театра uzahvati на двоих – 1500 грн
Театр вне театра uzahvati на двоих – 1500 грн / Фото: facebook.com/zroblenouzahvati

Політ на повітряній кулі у Києві

З висоти пташиного польоту побачити Київ та бути в моменті з коханою людиною. Чи це не щастя? Подарувавши такий сюрприз, ви зробите приємно не лише другій половинці, а й собі, адже саме з вами коханий здійснюватиме політ. Відірвіться від землі разом! Ціна такого польоту на двох 60 хвилин від bodo – 8990 грн.

Аксесуари

Диявол ховається в деталях. Те саме можна сказати і про аксесуари, тому що по поясу, портмоне або сумці можна багато чого зрозуміти про людину. Стильний хлопець оцінить такий подарунок.

Чоловічий шкіряний гаманець BOSS за 5990 грн
Чоловічий шкіряний гаманець BOSS за 5990 грн / Фото: HUGO BOSS

Шкіряний ремінь Karl Lagerfeld за 2399 грн
Шкіряний ремінь Karl Lagerfeld за 2399 грн / Фото: answear

Чоловіча сумка Calvin Klein за 3239 грн
Чоловіча сумка Calvin Klein за 3239 грн / Фото: intertop.ua

Косметика

Як би чоловіки не відмовлялися, але всі вони дуже люблять поритися на нашій поличці у ванній кімнаті, коли нас немає вдома. Тому, подарувавши йому косметику для догляду за собою, ви зробите хід конем, вбивши двох зайців одночасно: свої гелі збережете та коханого порадуєте.

Набір для чоловіків: Гель 2в1, піна та бальзам після гоління за 977 грн
Набір для чоловіків: Гель 2в1, піна та бальзам після гоління за 977 грн / Фото: Yves Rocher

Чоловічий аромат PACO RABANNE 1 Million Parfum за 3400 грн
Чоловічий аромат PACO RABANNE 1 Million Parfum за 3400 грн / Фото: brocard.ua

Для затишку

Живете ви разом чи поки що ні, це не має значення. Затишний подарунок у будь-якому разі матиме успіх. Якщо раніше ваш чоловік не мав халата, то тільки тому, що йому його ніхто не подарував, а самому купити – якось не доходять руки.

Чоловічий халат CALVIN KLEIN за 2518 грн
Чоловічий халат CALVIN KLEIN за 2518 грн / Фото: Calvin Klein

Чоловічий халат Hugo Boss за 3450 грн
Чоловічий халат Hugo Boss за 3450 грн / Фото: HUGO BOSS

Темно-синя піжама ERMENEGILDO ZEGNA за 31000 грн
Темно-синя піжама ERMENEGILDO ZEGNA за 31000 грн / Фото: symbol.ua

Ігри

Чоловіки поділяються на маленьких хлопчиків та дорослих. Поєднує перших та других любов до іграшок. Конструктор LEGO, ігрова консоль, PlayStation – все це дуже сподобається вашому хлопцю, якщо він любитель таких речей.

Геймпад PS4 Dualshock 4 V2 White за 1799 грн
Геймпад PS4 Dualshock 4 V2 White за 1799 грн / Фото: comfy.ua

Конструктор LEGO Super Heroes Маска Бетмена за 2000 грн
Конструктор LEGO Super Heroes Маска Бетмена за 2000 грн / Фото: Чудо Остров

Також читайте: секс-канікули на День святого Валентина – куди полетіти пристрасним та гарячим

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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