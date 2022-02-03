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Секс-канікули на День святого Валентина – куди полетіти пристрасним та гарячим

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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3 лютого, 17:30
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Перефразувавши відому фразу, заявляємо: що відбувається у відпустці, залишається у відпустці
Готель для дорослих ігор у Канаді пропонує знижки до 14 лютого
Готель для дорослих ігор у Канаді пропонує знижки до 14 лютого / Фото: Pinterest, Airbnb

Раз ми вже розібралися, що кінк-шеймінг – це погано , то час поговорити про тренди спільноти кінк. А саме – секс-канікули. Якщо ви шукаєте ідеальну відпустку для нестримного та пристрасного кохання, наприклад, на 14 лютого, то, вважайте, вже знайшли.

Так уже склалося, що "вголос" світ негативно налаштований на секс, інша справа – що насправді приховують думки людей... Тому доводиться виявляти творчий підхід до свого сексуального самовираження – подумайте про такі висловлювання як "що відбувається у Вегасі, залишається у Вегасі" та популярних секс-готелях у Бразилії.

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Незалежно від того, є ви новачком чи ветераном у секс-трипах, компанія Airbnbs пропонує варіант, який вам зайде. Tantra Gardens, лофт для дорослих у Ванкувері, Канада — є ідеальним місцем для тих, хто шукає сексуальну пригоду за взаємною згодою.

Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb

Найтриваліший тренд спільноти кінк: секс-канікули

Для більшості людей з повсякденними рутинними обов'язками по роботі, дітьми або іншими сферами життя важко знайти безпечний простір для своїх бажань. З покоління в покоління люди, які прагнуть пригод, їхали за кордон або в гарячі точки а-ля Лас-Вегас із потребою задоволення. Адже дорослі теж заслуговують на задоволення. Сексуальні канікули дозволяють людям розставляти пріоритети у задоволеннях без стресу соціальних норм.

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Психолог Емі Мьюз каже:

Відпустка може надати парам можливості саморозвитку — займатися новими, захоплюючими видами діяльності… Це може сприяти сексуальному бажанню, сексуальної активності і задоволеності відносинами.

Привілеї на дорослу тематику

Канікули кінк ідеально підходять як для самотніх сластолюбців, так і для пар, або, як свідчить сторінка Airbnb Tantra Gardens: "Гей, можливо, навіть двох пар".

Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb

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Елегантний лофт з однією спальнею, розташований у розважальному районі Гранвіль у центрі Ванкувера, є секс-позитивним та доброзичливим. Простір прикрашений чудовим еротичним мистецтвом, яке можна придбати.

Ще одна чудова особливість цього притулку для охочих отримати найвищу ступінь задоволення – 75-дюймовий телевізор із можливістю прямої трансляції, так що ви можете спостерігати за тим, як отримуєте задоволення з різних боків.

Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb

Ціна за добу в такому номері – $256 (7274 грн). На День святого Валентина ще є вільні номери, тож поспішіть. Вирушайте на Airbnb для отримання додаткової інформації про простір.

Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку | Фото: Airbnb
Готель для дорослих ігор в Канаді пропонує провести незабутню відпустку / Фото: Airbnb
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Також вам буде цікаво: тренди секс-іграшок 2022 – як вибрати свою і чи варто міняти інтимні звички

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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