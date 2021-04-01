Алкоголь и COVID-19: можно ли употреблять напитки во время вакцинации и болезни

И что делать, если все же "перепили" на карантине

Коронавирусная история продолжается и с каждым днем ​​ряд COVID-19 пополняется новыми больными. Несмотря на болезнь, некоторые люди все же практикуют питье спиртных напитков дома (иногда это завершается летально). Поэтому мы с семейным врачом с 9-летним опытом Виолеттой Лийкой разберемся в теме алкоголя во время COVID-19. А именно: можно ли употреблять алкоголь после и до вакцинации, что делать, если "перепил" во время коронавируса и каким летальным исходом может завершиться бокал вина у ковидника.

Виолетта Лийка – семейный врач с 9-летним опытом Фото: vz.kiev

Можно ли пить алкоголь, когда у человека коронавирус?

Не рекомендуется употреблять алкоголь во время COVID-19, так как это приведет к токсическому воздействию на организм и иммунную систему в целом. Употребляйте чистую воду, чай, но не алкоголь, особенно в острый период заболевания, это может ухудшить ход лечения.

Есть ли минимальная безопасная доза употребления алкоголя во время коронавируса?

Безопасной дозы алкоголя не существует, но от дозы вина в 100-150 миллилитров, или 50-70 миллилитров крепкого напитка вы не почувствуете похмелья утром. Но если речь идет о питье во время коронавируса – алкоголь запрещен.

Какие могут быть осложнения, если "перепил" во время сложной формы коронавируса?

Это будет тяжелая интоксикация организма, иммунная система которого осложнена тяжелым течением COVID-19 будет еще и бороться с интоксикационным синдромом, возможно, и панкреатитом. Употреблять алкоголь опасно и не рекомендуется, особенно при острых респираторных заболеваниях, как COVID-19. Он влияет на различные органы и системы, на поджелудочную в том же числе (она работает как "мишень" для поражения), а дополнительный интоксикационный синдром только осложнит ход заболевания. Это может завершиться летальным исходом!

Побочные реакции употребление алкоголя во время коронавируса Фото: Pexels

Какая логика "спасение" от сильного похмельного синдрома при COVID-19?

Если чувствуете, что питье воды не спасает ситуацию при похмельном синдроме во время тяжелой формы коронавируса – вызывайте скорую, вам нужна госпитализация. Так как через большой процент спирта в крови и одновременно актуальной болезни может возникнуть, например, дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистые осложнения, пневмония и нужны будут кислород и дезинтоксикация формата капельниц. Во время одновременной сложной формы COVID-19 и похмелье – доверьтесь медикам и не рискуйте. И пока едет скорая – не прекращайте пить много воды.

Безопасно ли пить алкоголь в день и до вакцинации против COVID-19?

Если вы сегодня утром вакцинировались и планируете выпить бокал вина вечером – это безопасно и противопоказаний нет. Только помните об адекватных дозах алкоголя, чтобы не проснуться с похмельным синдромом утром. Питье алкоголя до вакцинации – это аналогичная история, которая является безопасной практикой. Потому усиление или ослабление эффектов иммунного ответа во время питья спиртных напитки на вакцинацию нет.

Напомним, ранее мы рассказали, что предпочитает пить королева Елизавета II.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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