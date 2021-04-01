Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алкоголь и COVID-19: можно ли употреблять напитки во время вакцинации и болезни

Сегодня, 18:45

И что делать, если все же "перепили" на карантине

Коронавирусная история продолжается и с каждым днем ​​ряд COVID-19 пополняется новыми больными. Несмотря на болезнь, некоторые люди все же практикуют питье спиртных напитков дома (иногда это завершается летально). Поэтому мы с семейным врачом с 9-летним опытом Виолеттой Лийкой разберемся в теме алкоголя во время COVID-19. А именно: можно ли употреблять алкоголь после и до вакцинации, что делать, если "перепил" во время коронавируса и каким летальным исходом может завершиться бокал вина у ковидника.

Виолетта Лийка – семейный врач с 9-летним опытом
Виолетта Лийка – семейный врач с 9-летним опытом
Фото: vz.kiev

Можно ли пить алкоголь, когда у человека коронавирус?

Не рекомендуется употреблять алкоголь во время COVID-19, так как это приведет к токсическому воздействию на организм и иммунную систему в целом. Употребляйте чистую воду, чай, но не алкоголь, особенно в острый период заболевания, это может ухудшить ход лечения.

Есть ли минимальная безопасная доза употребления алкоголя во время коронавируса?

Безопасной дозы алкоголя не существует, но от дозы вина в 100-150 миллилитров, или 50-70 миллилитров крепкого напитка вы не почувствуете похмелья утром. Но если речь идет о питье во время коронавируса – алкоголь запрещен.

Какие могут быть осложнения, если "перепил" во время сложной формы коронавируса?

Это будет тяжелая интоксикация организма, иммунная система которого осложнена тяжелым течением COVID-19 будет еще и бороться с интоксикационным синдромом, возможно, и панкреатитом. Употреблять алкоголь опасно и не рекомендуется, особенно при острых респираторных заболеваниях, как COVID-19. Он влияет на различные органы и системы, на поджелудочную в том же числе (она работает как "мишень" для поражения), а дополнительный интоксикационный синдром только осложнит ход заболевания. Это может завершиться летальным исходом!

Побочные реакции употребление алкоголя во время коронавируса
Побочные реакции употребление алкоголя во время коронавируса
Фото: Pexels

Какая логика "спасение" от сильного похмельного синдрома при COVID-19?

Если чувствуете, что питье воды не спасает ситуацию при похмельном синдроме во время тяжелой формы коронавируса – вызывайте скорую, вам нужна госпитализация. Так как через большой процент спирта в крови и одновременно актуальной болезни может возникнуть, например, дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистые осложнения, пневмония и нужны будут кислород и дезинтоксикация формата капельниц. Во время одновременной сложной формы COVID-19 и похмелье – доверьтесь медикам и не рискуйте. И пока едет скорая – не прекращайте пить много воды.

Безопасно ли пить алкоголь в день и до вакцинации против COVID-19?

Если вы сегодня утром вакцинировались и планируете выпить бокал вина вечером – это безопасно и противопоказаний нет. Только помните об адекватных дозах алкоголя, чтобы не проснуться с похмельным синдромом утром. Питье алкоголя до вакцинации – это аналогичная история, которая является безопасной практикой. Потому усиление или ослабление эффектов иммунного ответа во время питья спиртных напитки на вакцинацию нет.

Напомним, ранее мы рассказали, что предпочитает пить королева Елизавета II.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено Локдаун незаконный. Суд Бельгии приказал отменить карантин В Киеве вводят строгий локдаун: что запрещено
алкоголь вакцинация похмелье вакцина коронавирус пандемия No Stress
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Возлюбленная вингера "Динамо" обладает неземной красотой
Возлюбленная вингера "Динамо" обладает неземной красотой
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 21:24Events

Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 18:53Звездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаEvents

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

Новости партнеров

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять