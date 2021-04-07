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Гайд по сидру: яким буває, з чого роблять і як правильно пити

Сьогодні, 20:00

Не лише задоволення приносить, а й хвороби лікує

Сидр – популярний слабоалкогольний напій на основі ферментованого соку яблук. Часто його називають стартером на вечірках перед міцними напоями, або алкоголем формату "Я багато не п’ю, сьогодні лише сидр". Ми вирішили розібратися, хто придумав напій, як правильно пити і які особливості його приготування. І не оминули увагою перелік захворювань, які він лікує та неочікувані назви напою.

Спойлер: хто б міг подумати, що його створили випадково?!

Сидр
Сидр
Фото: Pexels

Поки думаєте про "неочікуваності" сидру – переходьте на квітневий календар подарунків із ідеями, потіште себе та рідних.

Хто креатор сидру

Загальновизнанного автора та місця винайдення напою немає. Але кажуть, що сидр випадково почали робити через Карла Великий. Він одного разу сів на мішок яблук, які були перезрілі, розчавив їх і наказав з цього соку приготувати напій. Рідина вийшла ігриста завдяки бродінню – так і з'явився сидр.

За іншою легендою єгипетський фараон Рамзес у 1300 р. до н.е. збільшував виробництво яблук. Цей фрукт був частиною культури, тому його доступність стала чи не головним чинником популярності напою. Втім, його приготування відбувалося без розуміння сутності процесу, бо початок бродіння яблук не був на той час частиною схеми створення напою.

Словом, людство зараз насолоджується культовим напоєм завдяки низці випадковостей та доступності яблук.

Як і з чого роблять сидр

Яблука – основний інгредієнт класичного напою. За законом Великої Британії він повинен містити щонайменше 35% яблучного соку, за законами США – 50%. У Франції вставновлена норма 100% і кажуть, що там виробляють найякісніші сидри – у Нормандії та Бретані.

Миття яблук перед приготуванням сидру
Миття яблук перед приготуванням сидру
Фото: Pexels

Збирають яблука частіше восени, деякі виробники зберігають продукт на вулиці до першого морозу. Бо зниження температури збільшує відсоток цукру у фрукті і позитивно впливає на процес ферментації. Вдала пропорція яблук для сидру з Франції – 20% кислих, 40% солодких і 40% гірких сортів. Французи називають її ідеальним балансом для напою. У процесі приготування суміш із фрукту доводять до м'якого стану та поміщають у дерев'яні бочки. Там напій бродить декілька місяців – чекає процесу фільтрації, пастеризації та фінішного розлиття у пляшки.

Сидр називають у всіх країнах по-різному: в Німеччині та Австрії – Apfelwein, в Англії – British wines, в Америці – Apple Jack, а у Франції Cidre. Не дивуйтеся, якщо у австрійському пабі вас перепитають, коли ви замовите Cidre, а не Apfelwein.

Як обрати

Коли будете купувати сидр, пам'ятайте, колись лікарі приписували його від депресивного стану, діабету і шлункових захворювань. На випадок, якщо ваші друзі скажуть: "Ти знову взявся за сидр?".

Обирайте конкретний вид сидр з огляду на власні вподобання. Згідно з відсотком цукру в напої, розрізняють сухий та солодкий сидри.

У магазинах можете знайти такі різновиди:

Doux – легкий та солодкий, з вираженими фруктовими нотами, міцність менше 3%;

Demi-sec – напівсухий і в порівнянні з Doux з меншим відсотком цукру, міцність 4-5%;

Cider – несолодкий з ігристими нотами, міцність біля 5%;

Traditionnel – терпкий та сухий, виражений смак яблук на першому плані, міцність понад 5%.

Сидр
Сидр
Фото: Pexels

Зауважте, що вміст алкоголю сидру варіюється від 1,2% і до 8,5% ABV. Але якщо це англійський традиційний сидр, то він й 12% може сягнути. В кожного виду він різний – купуючи напій звертайте на це увагу.

У 2021 році популярними стали крафтові сидри, які виготовляють з яблук рідкісних сортів, зібраних у маленьких приватних садибах. Але їхна ціна – не до 50 грн (рівень вартості бюджетних варіантах). Зазвичай вони мають високий вміст алкоголю та є нефільтрованими. Льодяні сидри з США також варті уваги, для них використовуюють підмерзлі яблука, проте в Європі такий підхід приготування сидру непопулярний.

Але для сидру масового виробництва, пляшка якого коштує до 50 гривень, не використовують крафтові продукти чи "льодяний" підхід. А беруть яблучний концентрат чи звичайні столові сорти. Для ферментації додають дріжджі, щоб не чекати декілька місяців і швидко відправити на прилавки.

Якщо оберете бюджетний варіант, то згадайте, у старовинних легендах 14 століття дітей хрестили у сидрі, бо він вважався чистішим за воду. І не картайте себе, що знову не спробували крафтовий.

Як вживати

Не пийте сидр льодяним і гарячим, бо він втратить свій унікальний смак. Хоч він і не аристократичний, як вино, точну температуру треба витримати. Ідеальна для пиття – від 7 до 10 градусів. І вживайте його у склянці "хайбол".

Якщо ви той, хто любить "хліб та видовища", то пийте сидр із піною. Щоб вона утворилася, наливайте напій з висоти щонайменше один метр.

Пиття сидру в компанії
Пиття сидру в компанії
Фото: Pexels

Закуска до сидру має бути легка, бо він з бульбашками. Обирайте сир, рибу чи легкий салат із овочами. І не думайте про "важкі" страви – вони недоречні.

Сидр також застосовують в якості додатку для коктейлів. Так! Він вживається не лише у чистому вигляді. Наприклад, якщо ви справжній любитель сидру, коктейль "П'яний капітанський сидр" може здивувати вас оригінальніим міксом.

І його рецепт дуже легкий:

  1. Пряний ром 30 мл.
  2. Сидр 150 мл.
  3. Лід за смаком.

Спробуйте! І намагайтеся урізноманітнювати традиції вживання цього напою у будні та свята.

Нещодавно ми також розповіли про улюблений коктейль з сидром Різ Візерспун.

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