Как приготовить любимый коктейль "блондинки в законе" — всего 4 ингредиента

В рецептуре также танцы

Риз Уизерспун, известная как блондинка в законе сегодня празднует свое день рождения. Мы предлагаем вспомнить ее любимый коктейль, рецептом которого она поделилась в своем Instagram.Тем самым сделала напиток серьезным конкурентом классическому "Аперолю".

Но пообещайте, что вы не просто прочитаете рецепт, но и приготовите его. Почувствуйте вкусовые предпочтения звезды и заодно отпразднуйте сегодня День рождения Риз.

Fizzy Apple Cider от Риз Уизерспун Фото: скриншот

Звезда поделилась любимым рецептом Fizzy Apple Cider осенью 2020 в своем Instagram. С тех пор его называют главным коктейлем осени. Напоминает он рецептуру "Апероль Шприца", но имеет главное отличие – яблочный сидр.

Все, что нужно для приготовления Fizzy Apple Cider, это: яблочный сидр, Aperol, содовая и просекко. Также слайс яблока для дизайна и лед. И, конечно, настроение, которое звезда продемонстрировала готовя коктейль.

Танцы и настроение – это, конечно, замечательно, но Риз на видео не указала точные пропорции. На самом деле, готовить коктейль на "глаз" – рискованно. Поэтому предлагаем воспользоваться классическим мерилом, как в рецепте "Апероль Шприц".

Рецептура коктейля:

40 мл Aperol; 60 мл просекко; 20 мл содовой; 40 мл яблочного сидра.

На видео во время приготовления коктейля звезда сначала добавляет яблочный сидр в стакан со льдом, затем Aperol, содовую, перемешивает жидкость и наливает просекко. Следующий ингредиент – танцы на кухне и в завершение слайс яблока для дизайна.

Конечный результат Fizzy Apple Cider Фото: скриншот



Во время приготовления блондинка в законе едва не "затопила" кухню, потому что бутылка газированной воды взрывается в неожиданный момент. Как в лучших фильмах! Так, Риз умеет сделать картину эффектной за 1 секунду, даже, если это видео в Instagram.

Неожиданности во время приготовления коктейля Фото: скриншот

"Идеально подходит для осени и хорошо сочетается с любыми танцевальными движениями", – подписала актриса видео в социальной сети. Но не зацикливайтесь на указанном сезоне, потому что главное – это настроение. Уверены, Риз сказала бы именно так. Интересно, сколько Fizzy Apple Cider она выпила за сегодня?

Фото: Pinterest

Словом, всего 5 минут и 4 ингредиенты вам нужно, чтобы приготовить любимый напиток блондинки в законе. Желательно, не повторять трюк с водой и готовить только с хорошим настроением.

Всем cheers!

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