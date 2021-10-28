5 Instagram-профілів чотирилапих, де користувачі "зависають" надовго

"Сьогодні" розкажуть про сторінки тварин в Instagram з тисячною та мільйонною аудиторією. Там публікують "мімімі" контент, який покращує настрій всім. Вірусні фото та відео не лише собак, котів, а й поні збирають шалену аудиторію прихильників

5 профілів чотирилапих в Instagram, де “зависають” користувачі соціальної мережі надовго

1 – Песик Jiff Pom з аудиторію 10 млн читачів

Мініатюрний померанський шпіц тішить свою аудиторію прихильників контентом, який звикли називати "мімімі". Його сторінка нагадує фешн-профіль, бо на кожному фото у нього новий лук. Безспірно, в декого з його підписників вибір одягу врази менший. Jiff Pom не лише блогер, а й зірка, бо брав участь у кліпі співачки Кеті Перрі "Dark Horse".

/ Фото: скриншот

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Словом, він знає, як набрати понад 120 тис. переглядів на відео, де він просто кліпає протягом 4 секунд під музику.

2 – Поні Teddy з аудиторією 160 тис. читачів

Сторінка Teddy, зацікавлює з перших секунд. Він живе різноманітним життям: тусується в барах, відвідує світські заходи та возить дітлахів. Фенш-луки блогера складно не помітити. На сторінці ви побачите його з намистом та в окулярах.

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Ще йому вдалося потрапити на територію Букінгемського палацу в Лондоні про який ми розповідали давніше. А нам – ні!

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3 – Мавпи Diddy Kong та Yeti Kong з аудиторією 838 тис. читачів

Найвідоміші мавпи в Instagram – це Diddy Kong та Yeti Kong, які народилися у Флориді. Чому профіль тваринок – must see? Бо де ви ще побачите, як виглядає туалетний папір, трапеза з панкейками та пінна вечірка для мавп. Словом, екзотика ще так!

/ Фото: скріншот

Їх профіль нагадує щасливе реаліті поза зоопарком, якому заздрять тварини, які опинилися всередині клітки.

4 – Котик Suki з аудиторією 1,9 млн читачів

Голубоокий блогер Suki подорожує більше, ніж середньостатистичний киянин. Його власниця бере з собою в тріпи. Опубліковані фото кота можна використовувати для референсів, щоб готуватися до фотосесій. Ви лише погляньте на його контент!

/ Фото: скріншот

5 – Кіт Smudge з аудиторією 1,5 млн читачів

Чотирилапого блогера ви не раз бачили в соціальних мережах, а ще й надсилали друзям. Бо Smudge став популярним після мему з жінкою в 2019 році, яка кричить. Сьогодні є тисячі інтерпретацій цього "вірусного" жарту.

На сторінці в Instagram фани слідкують за рутинним життям кота та чекають нового фото, який знову стане відкриттям.

/ Фото: скриншот

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