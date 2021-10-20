Досить стресувати – насолоджуйтеся життя тут і зараз. Ми розкажемо про 5 порад, які зроблять вас щасливішими, бо рутинний стрес зникне, а ви будете насолоджуватися кожним днем

5 порад, які допоможуть жити в режимі No Stress / Фото: Pexels

Якщо не хочете, щоб у вас почалися проблеми зі здоров’ям через стрес, як в телеведучої Ольги Бузової – читайте 5 порад. Ви дізнаєтеся, як жити в режимі No Stress та бути щасливим.

Медитуйте

Медитації – це лайфхак, який швидко допоможе подолати стрес, побороти депресію, тривожність та покращить ваш настрій. Відомі селеби часто практикують таку активність. Акторка Емілія Кларк, співачка Бейонсе, дизайнерка Вікторія Бекхем давно розкусили "тему" медитацій і на власному прикладі показують її профіт.

Реклама

Подорожуйте

Подорожі роблять людей щасливішими. Допомагають перезавантажитися та абстрагуватися від рутини. І, звісно, надихають на нові звершення та ідеї. І неважливо, ви з Карпат повернулися чи Альп.

Реклама

Обирайте правильне оточення

Аналізуйте коло людей з якими ви найбільше проводите часу. Легко прощайтеся з аб'юзерами та тими, хто негативно впливає на ваш психологічний стан. Бо "ваші" люди здатні заряджати позитивною енергетикою, а не навпаки. І ви не знатимете, що таке стрес, бо у вашому оточенні найкращі.

Займайтеся справою, яка приносить задоволення

Оберіть роботу, яка вам подобається і ви ні дня не будете працювати. Знайомі слова? Впевнені, що так. І вони правдиві. Бо під час виконання роботи, яка вам приносить задоволення, ви не будете стресувати. Навіть, якщо прийдеться прокинутися в 7 ранку на зустріч з босом.

Реклама

Знаходьте час на відпочинок

Робота роботою, але про власний відпочинок не варто забувати. Бо рутинний робочий "марафон" 24/7 призведе до вигорання. Відмежовуйте робочий час та для відпочинку. Правильно розставлені пріоритети і налагоджений тайм-менеджмент – запорука успіху та життя без стресових ситуацій.

Дізнайтеся також рекомендації від зірок, які допоможуть підняти настрій після важкого дня.

Дізнайтеся також, як і навіщо перевантажувати мозок після роботи: 10 практичних порад.