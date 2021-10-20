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СЬОГОДНІ Life No Stress

5 порад, які допоможуть жити в режимі No Stress

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
20 жовтня, 17:59
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Досить стресувати – насолоджуйтеся життя тут і зараз. Ми розкажемо про 5 порад, які зроблять вас щасливішими, бо рутинний стрес зникне, а ви будете насолоджуватися кожним днем
5 порад, які допоможуть жити в режимі No Stress
5 порад, які допоможуть жити в режимі No Stress / Фото: Pexels

Якщо не хочете, щоб у вас почалися проблеми зі здоров’ям через стрес, як в телеведучої Ольги Бузової – читайте 5 порад. Ви дізнаєтеся, як жити в режимі No Stress та бути щасливим.

Медитуйте

Медитації – це лайфхак, який швидко допоможе подолати стрес, побороти депресію, тривожність та покращить ваш настрій. Відомі селеби часто практикують таку активність. Акторка Емілія Кларк, співачка Бейонсе, дизайнерка Вікторія Бекхем давно розкусили "тему" медитацій і на власному прикладі показують її профіт.

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Подорожуйте

Подорожі роблять людей щасливішими. Допомагають перезавантажитися та абстрагуватися від рутини. І, звісно, надихають на нові звершення та ідеї. І неважливо, ви з Карпат повернулися чи Альп.

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Обирайте правильне оточення

Аналізуйте коло людей з якими ви найбільше проводите часу. Легко прощайтеся з аб'юзерами та тими, хто негативно впливає на ваш психологічний стан. Бо "ваші" люди здатні заряджати позитивною енергетикою, а не навпаки. І ви не знатимете, що таке стрес, бо у вашому оточенні найкращі.

Займайтеся справою, яка приносить задоволення

Оберіть роботу, яка вам подобається і ви ні дня не будете працювати. Знайомі слова? Впевнені, що так. І вони правдиві. Бо під час виконання роботи, яка вам приносить задоволення, ви не будете стресувати. Навіть, якщо прийдеться прокинутися в 7 ранку на зустріч з босом.

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Знаходьте час на відпочинок

Робота роботою, але про власний відпочинок не варто забувати. Бо рутинний робочий "марафон" 24/7 призведе до вигорання. Відмежовуйте робочий час та для відпочинку. Правильно розставлені пріоритети і налагоджений тайм-менеджмент – запорука успіху та життя без стресових ситуацій.

Дізнайтеся також рекомендації від зірок, які допоможуть підняти настрій після важкого дня.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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