Інстаграмні локації Запоріжжя, які варто відвідати. Не тільки загадкова Хортиця!
Все, що треба знати, плануючи поїздку в місто
Ми продовжуємо показувати найестетичніші локації України для фото. Ви вже дізналися рекомендації про колоритні Чернівці , загадкову Умань і Маріуполь з підтекстом Гренландії. А сьогодні розповімо про дивовижні місця Запоріжжя, де вам варто зробити фотосесію на пам'ять.
Але не фото єдиними. Щоб подорож в місто дійсно було незабутня – слухайте новий подкаст "Місцевих в курсі" . Настя Бобкова, як завжди запросила жителя міста – Катю Макарову, щоб дізнатися важливе про туризм з перших вуст. І вона розповіла про популярні тревел-маршрути, активностях на Дніпрі, місцях на Хортиці для відвідування і можливі недоліки поїздки.
Включайте подкаст і за 32 хвилину дізнайтеся ТОП-поради для планування поїздки.
І зверніть увагу на найкращі локації Запоріжжя для нового фотоконтенту в Instagram.
Альтанку знайдете на знаменитій Хортиці (західному узбережжі острова), яка з 1935 року красується на локації. Її ще називають "Ластівчине гніздо". І це найромантичніше місце на Хортиці, тому лав сторі біля альтанки – це вже традиція. З неї вид на Дніпро захоплює подих, а фотографії виходять з першого кадру.
Приходьте на фотосесію під час подорожі і перевірте самі. Звичайно, ввечері кадри будуть більш вражаючі, бо захід сонця посприяє.
Ще одна локація, куди варто зазирнути – Вознесенівський парк, там знаходиться популярний "Міст закоханих". Ще його називають "Мостом тещі і свекрухи". Світлі колони з куполом і ліхтариками по периметру моста зробили його естетичним.
Якщо побачите бажаючих зробити фото ще до вас, то не поспішайте називати їх туристами, місцеві також люблять цю справу. Рекомендуємо сюди прийти ввечері, коли світло ліхтариків буде горіти і ви зможете зробити краще фото на тлі води.
Не лише альтанками і видовими локаціями єдиними, відвідайте ще місцевий дитячий ботанічний сад. Але на локацію можна зайти тільки з екскурсоводом, який і зможе вас пофотографувати при необхідності.
Екзотика і ексклюзив – це все про фауну, яка росте в саді. На 14,6 гектарів тут "живе" близько 4 тисяч рослин, побачите кактуси, як з картинки, дерева цитрусів, троянди та інші рослини. Словом, місце ідеально підходить для інстаграмних фото, де флора переважає в кадрі. Підписники оцінять, тому вибирайте лук і повторіть схожий образ, як на фото.
І не без фото з історичним бекграундом після поїздки в Запоріжжя. Рекомендуємо вам і до Хортиці дістатися – комплексу "Запорізька Січ", який в його північній частині. Локація пронизана історією, гуляючи по ній ви зустрінете одягнених козаків в тематичних костюмах і ярмарки з сувенірами. І не без територіальної автентичності, побачите монети, предмети побуду і зброю. Словом, де і з чим зробити фото у вас проблем не виникне.
На острові рекомендуємо відвідати Музей історії запорізького козацтва, історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" і Музей судноплавства "Чайка".
Сподіваємося, ви зберегли собі варіанти для фото і вже готові послухали випуск "Місцеві в курсі" з Запоріжжя. Якщо ні, зробіть це просто зараз на одній з наших платформ: Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud .
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