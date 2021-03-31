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Інстаграмні локації Запоріжжя, які варто відвідати. Не тільки загадкова Хортиця!

Сьогодні, 18:21

Все, що треба знати, плануючи поїздку в місто

Ми продовжуємо показувати найестетичніші локації України для фото. Ви вже дізналися рекомендації про колоритні Чернівці , загадкову Умань і Маріуполь з підтекстом Гренландії. А сьогодні розповімо про дивовижні місця Запоріжжя, де вам варто зробити фотосесію на пам'ять.

Але не фото єдиними. Щоб подорож в місто дійсно було незабутня – слухайте новий подкаст "Місцевих в курсі" . Настя Бобкова, як завжди запросила жителя міста – Катю Макарову, щоб дізнатися важливе про туризм з перших вуст. І вона розповіла про популярні тревел-маршрути, активностях на Дніпрі, місцях на Хортиці для відвідування і можливі недоліки поїздки.

Включайте подкаст і за 32 хвилину дізнайтеся ТОП-поради для планування поїздки.

І зверніть увагу на найкращі локації Запоріжжя для нового фотоконтенту в Instagram.

Біла Альтанка

Альтанку знайдете на знаменитій Хортиці (західному узбережжі острова), яка з 1935 року красується на локації. Її ще називають "Ластівчине гніздо". І це найромантичніше місце на Хортиці, тому лав сторі біля альтанки – це вже традиція. З неї вид на Дніпро захоплює подих, а фотографії виходять з першого кадру.

Біла альтанка
Біла альтанка
Фото: hortica.zp.ua

Біла альтанка
Біла альтанка
Фото: hortica.zp.ua

Приходьте на фотосесію під час подорожі і перевірте самі. Звичайно, ввечері кадри будуть більш вражаючі, бо захід сонця посприяє.

"Міст закоханих"

Ще одна локація, куди варто зазирнути – Вознесенівський парк, там знаходиться популярний "Міст закоханих". Ще його називають "Мостом тещі і свекрухи". Світлі колони з куполом і ліхтариками по периметру моста зробили його естетичним.

"Міст закоханих"
Фото: oteleus.ru

Якщо побачите бажаючих зробити фото ще до вас, то не поспішайте називати їх туристами, місцеві також люблять цю справу. Рекомендуємо сюди прийти ввечері, коли світло ліхтариків буде горіти і ви зможете зробити краще фото на тлі води.

Ботанічний сад

Не лише альтанками і видовими локаціями єдиними, відвідайте ще місцевий дитячий ботанічний сад. Але на локацію можна зайти тільки з екскурсоводом, який і зможе вас пофотографувати при необхідності.

Ботанічний сад
Ботанічний сад
Фото: rentmeua.com

Екзотика і ексклюзив – це все про фауну, яка росте в саді. На 14,6 гектарів тут "живе" близько 4 тисяч рослин, побачите кактуси, як з картинки, дерева цитрусів, троянди та інші рослини. Словом, місце ідеально підходить для інстаграмних фото, де флора переважає в кадрі. Підписники оцінять, тому вибирайте лук і повторіть схожий образ, як на фото.

Ідея для фото
Ідея для фото
Фото: Pinterest

Ідея для фото
Ідея для фото
Фото: Pinterest

Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ"

І не без фото з історичним бекграундом після поїздки в Запоріжжя. Рекомендуємо вам і до Хортиці дістатися – комплексу "Запорізька Січ", який в його північній частині. Локація пронизана історією, гуляючи по ній ви зустрінете одягнених козаків в тематичних костюмах і ярмарки з сувенірами. І не без територіальної автентичності, побачите монети, предмети побуду і зброю. Словом, де і з чим зробити фото у вас проблем не виникне.

"Запорізька Січ" на Хортиці
"Запорізька Січ" на Хортиці
Фото: Instagram: ksu_erm_

"Запорізька Січ" на Хортиці
"Запорізька Січ" на Хортиці
Фото: find-way

На острові рекомендуємо відвідати Музей історії запорізького козацтва, історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" і Музей судноплавства "Чайка".

Сподіваємося, ви зберегли собі варіанти для фото і вже готові послухали випуск "Місцеві в курсі" з Запоріжжя. Якщо ні, зробіть це просто зараз на одній з наших платформ: Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud .

Раніше ми розповідали про улюблений коктейль "Блондинки в законі".

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Джерела: hortica.zp.ua , oteleus.ru , rentmeua.com , Instagram: ksu_erm_ , find-way
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