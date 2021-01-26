Білоруси зробили ремонт у "хрущовці" всього за 5300 доларів: фото до та після

На все про все пішло чотири місяці

Білоруси відремонтували однокімнатну "хрущовку" в Мінську всього за 5300 доларів. Власники виконували всі роботи самі – ввечері після роботи та у вихідні. На все про все пішло чотири місяці. Про це пише видання Onliner.

У квартирі майже все було у жахливому стані, але нових господарів це не зупинило. Вони розповідають, що ремонт став для них безцінним досвідом.

"Перед початком всіх робіт ми визначилися з розстановкою меблів і технікою. Ось що ми мали після покупки: хрущовка після капітального ремонту з новими дерев'яними склопакетами, новою системою каналізації та водопроводу, металевими дверима у хорошому стані", – розповідають власники.

Білоруси зробили перепланування: вихід з ванної кімнати перенесли у коридор. Також їм довелося поміняти плитку і пошпаклювати стіни під шпалери.

Вони зізнаються, що спочатку шукали найбюджетніші варіанти декору та будівельних матеріалів, а далі вибирали з них ті, які їм найбільше подобалися.

Результат перевершив всі очікування!

Ванна кімната

Кухня

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