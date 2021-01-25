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Господарі подарували прибиральниці свій пентхаус: її реакція стала хітом (відео)

Сьогодні, 10:52

Жінка стала власником величезних апартаментів із чотирма спальнями

Жінка на ім'я Роза близько 20 років пропрацювала прибиральницею в одному з елітних житлових комплексів Нью-Йорка і несподівано отримала у подарунок пентхаус. Про це повідомляється на платформі Reddit.

Усі ці роки Роза жила разом зі своєю сестрою в маленькій квартирі. Через пандемію жінка втратила стабільний дохід. Власники величезної квартири, де вона регулярно прибирала, вирішили віддячити їй за старанність й подарували ключі, а також контракт на довгострокову оренду.

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"У мене з собою контракт на дворічну оренду цього приміщення. Ваші "фанати" об'єдналися і про все подбали. Тепер ця квартира ваша на два роки", – повідомив прибиральниці ріелтор.

Тепер у розпорядженні Рози величезні апартаменти з чотирма спальнями, просторою кухнею, декількома ванними кімнатами, двома відкритими майданчиками й гігантським гардеробом.

Неповторну реакцію нової хазяйки пентхауса записали на відео.

Відео: Reddit

Нагадаємо, раніше показали фото найдорожчого житла в США. До того ж, білоруська сім'я побудувала зручний будинок на 16 "квадратів".

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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