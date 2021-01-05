Жінка перетворила наркопритон у казковий будиночок всього за 194 тисячі гривень (фото)

Вона придбала найбюджетніші матеріали для ремонту

28-річна Шарлотта Гріді з Великої Британії за два роки повністю відремонтувала колишній наркопритон і витратила на це всього п'ять тисяч фунтів стерлінгів (близько 194 тисяч гривень).

Шарлотта зайнялася трансформацією будинку самостійно – без допомоги професіоналів. А за натхненням регулярно заходила у Pinterest.

"Я користувалася Pinterest з дитинства і любила спостерігати за різними трансформаціями, які роблять інші люди. Тепер я можу похвалитися своїми власними", – ділиться жінка в інтерв'ю виданню The Sun.

Коли британка придбала цей будинок, він був "ямою, заповненою наркотиками, сигаретами і сміттям". Гріді підійшла до проєкту "Зроби сам" вельми серйозно, закуповуючи найбюджетніші будівельні матеріали. Що стосується загального стилю, вона обрала суперсучасну біло-сіру палітру кольорів.

Результат перевершив всі очікування! Тепер Шарлотта ділиться фотографіями будинку "до" і "після" ремонту в своєму Instagram.

Кухня

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Ванна кімната

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Дитяча

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Вітальня

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Спальня дорослих

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Задній двір

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

"Я сама займаюся декоруванням. У кінці тунелю завжди є світло. Якщо ви не можете купити гарну кухню або нову ванну кімнату, можна відремонтувати їх за невеликі гроші", – резюмувала британка.

До речі, Шарлотта живе у цьому будинку зі своєю партнеркою, 31-річною Харрієт Уейт, і двома її дітьми – 7-річним Енцо і 4-річним Броуді.

Нагадаємо, раніше ми показували найнеймовірніші зміни в інтер'єрі будинків.

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