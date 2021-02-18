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Жилье за 24 тысячи долларов: пара превратила старый автобус в двухэтажный дом (фото)

Сегодня, 05:55

Возлюбленным удалось воплотить свою мечту в реальность

26-летняя Чарли МакВикар и ее 27-летний возлюбленный Люк Уокер из Великобритании купили двухэтажный автобус и превратили его в уютное семейное гнездышко. Это обошлось им всего в 24 тысячи долларов!

Фотографии трансформации они опубликовали на своей страничке в Instagram.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

На первом этаже автобуса они обустроили просторную кухню, уборную, рабочую зону и гостевую.

Кухня

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Ванная

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Рабочая зона

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Гостиная

Фото: Instagram | Monty & Darwin
Фото: Instagram | Monty & Darwin

Большую часть мебели им пришлось делать под заказ.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Что касается отопления, британцы используют печь для дров и электрический обогреватель.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

В течение целого года Чарли и Люк усердно работали над тем, чтобы воплотить свою мечту в реальность. С помощью родных и близких людей все получилось именно так, как они хотели.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

К слову, сам автобус стоил 2500 фунтов стерлингов (3470 американских долларов). Еще 15 тысяч фунтов стерлингов (20,8 тысяч американских долларов) было потрачено на переоборудование и ремонт.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

"Мы хотели жить вместе, но не привязываться к ипотеке и не платить огромные суммы за аренду квартиры – и вот нашли правильное решение", – рассказывает Чарли.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Кстати, пара даже завела двух козочек – Монти и Дарвина. Они пасутся на лужайке возле автобуса.

Фото: Instagram | Monty & Darwin
Фото: Instagram | Monty & Darwin

Напомним, ранее мы рассказывали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

Кроме этого, посмотрите, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/doubledeckerhome
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