Жінка в комі народила дитину і побачила її тільки через три місяці (фото)

Лікарі стверджують, що це унікальний випадок

32-річна багатодітна матір Келсі Таунсенд з американського штату Вісконсин народила дочку, коли була у стані штучної коми через зараження коронавірусом. Вона вперше побачила дитину тільки через три місяці.

У жовтні 2020 року, на дев'ятому місяці вагітності, у Келсі діагностували коронавірус. Легені жінки були дуже сильно пошкоджені, тому лікарі прийняли рішення ввести її у штучну кому. 4 листопада пацієнтці зробили кесарів розтин, щоб врятувати дитину.

Келсі Таунсенд з новонародженою дочкою

Фото: CNN Newsource

"Вона лежала у реанімації. Було багато моментів, коли ми боялися, що вона не виживе", – згадує її чоловік Дерек у коментарі для таблоїду Daily Mail.

Дерек, батько дитини

Фото: CNN Newsource

У якийсь момент лікарі ухвалили рішення, що американці необхідна подвійна трансплантація легень, однак несподівано стан пацієнтки почав поліпшуватися без операції. "Ми не знаємо, завдяки чому її легені почали відновлюватися", – зізнався лікар.

Через три місяці жінка повернулася додому і возз'єдналася з новонародженою дочкою. Незабаром у неї почнеться курс фізіотерапії.

"Привіт. Я вас люблю. Ти не уявляєш, як я тебе люблю. Так, я сумувала за тобою", – це перші слова, які Келсі сказала своїй новонародженій дочці.

Лікарка Дженніфер Крупп стверджує, що це унікальний випадок. "Жінки, настільки інфіковані COVID-19, рідко народжують здорових дітей", – заявила вона.

Сімейство Таунсенд

Фото: CNN Newsource

Нагадаємо, раніше вагітна близнюками Джоанн Рейлі з британського міста Свінтон двічі народила протягом двох діб.

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До того ж, 26-річна Кеті Кроу з британського Уельсу за допомогою кесаревого розтину народила трьох близнят – Томмі, Джошуа та Едді.

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