Женщина в коме родила ребенка и увидела его только спустя три месяца (фото)

Врачи утверждают, что это уникальный случай

32-летняя многодетная мать Келси Таунсенд из американского штата Висконсин родила дочь, когда была в состоянии искусственной комы из-за заражения коронавирусом. Она впервые увидела ребенка только спустя три месяца.

В октябре 2020 года, на девятом месяце беременности, у Келси диагностировали коронавирус. Легкие женщины были очень сильно повреждены, поэтому врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому. 4 ноября пациентке сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребенка.

Келси Таунсенд с новорожденной дочерью

Фото: CNN Newsource

"Она лежала в реанимации. Было много моментов, когда мы опасались, что она не выживет", – вспоминает ее супруг Дерек в комментарии для таблоида Daily Mail.

Дерек, отец ребенка

Фото: CNN Newsource

В какой-то момент врачи приняли решение, что американке необходима для выживания двойная трансплантация легких, однако состояние пациентки начало улучшаться без операции. "Мы не знаем, благодаря чему именно ее легкие начали восстанавливаться", – признался врач.

Спустя три месяца женщина вернулась домой и воссоединилась с новорожденной дочерью. Вскоре у нее начнется курс физиотерапии.

"Здравствуй. Я люблю вас. Ты не представляешь, как я тебя люблю. Да, я скучала по тебе", – это первые слова, которые Келси сказала своей новорожденной дочери.

Доктор Дженнифер Крупп утверждает, что это уникальный случай. "Женщины, настолько инфицированы COVID-19, редко рожают здоровых детей", – заявила она.

Семейство Таунсенд

Фото: CNN Newsource

Напомним, ранее беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.

Смотрите видео: экстремальные роды звезд

Кроме этого, 26-летняя Кэти Кроу из британского Уэльса с помощью кесарева сечения родила трех близнецов – Томми, Джошуа и Эдди.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться