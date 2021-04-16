Офіціантка пролила соус на матір нареченого і отримала чайові від нареченої (відео)

Дівчина дуже переживала, що зіпсувала парі весілля. Вона вже готувалася до звільнення, але несподівано отримала подяку

Дівчина з англійського міста Кендел, зареєстрована у TikTok під ніком chloe_beeee, підробляла офіціанткою на весіллі і випадково пролила соус на матір нареченого. Офіціантка вже готувалася до звільнення, але несподівано отримала щедрі чайові та подяку від нареченої.

Дівчина розповідає, що рідина не обпекла свекруху, але її плаття забруднилася, через що жінці довелося їхати додому і переодягатися.

Офіціантка дуже переживала, що зіпсувала парі весілля, і плакала у кутку, коли до неї підійшла наречена.

"Вона підійшла до мене, потиснула руку, подякувала та сказала: "Моїй свекрусі не потрібно було одягати білу сукню у день мого весілля", а потім дала мені чайові – 55 фунтів. Іноді я навіть періодично зустрічаю її в місті і вітаюся", – розповідає на відео блогерка.

Менш ніж за добу ролик @chloe_beeee набрав понад 650 тисяч переглядів.

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Нагадаємо, раніше молодий хлопець одружився одночасно на двох жінках.

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