Не туди потрапив: наречений у день весілля переплутав наречених з різних селищ (відео)

Курйозний інцидент стався через збій у Google Maps

В індонезійській провінції Центральна Ява наречений у день весілля переплутав адреси і прийшов до нареченої-незнайомки. Курйозний інцидент стався через збій у Google Maps.

Про це пише видання The Indian Express.

Згідно з місцевими традиціями, у день весілля наречений їде до будинку нареченої, де вони зустрічаються, а потім одружуються. Помилково Google Maps привів чоловіка та його гостей в інше селище, де за збігом обставин теж святкували весілля і гості чекали нареченого, котрий запізнювався.

Відео: instagram.com/borobudurnews

Наречена-незнайомка дуже здивувалася, тому що не знала нікого з них.

"Я була вражена, коли побачила людей, які супроводжували цього чоловіка, оскільки не впізнала нікого з них", – розповіла наречена Марія Ульфа.

Один з її рідних випадково дізнався, що наречений та його гості прийшли з іншого селища. Незважаючи на це, вони зустріли весільний кортеж дуже привітно. Нареченому потім підказали правильну дорогу, і він благополучно доїхав вже до своєї дружини.

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Нагадаємо, раніше молодий хлопець одружився одночасно на двох жінках.

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