Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Заслуговує на "Оскар": дівчинка намагалася обхитрити мати і потрапила на відео

Сьогодні, 05:55

Вона зробила вигляд, наче спить

Однорічна дівчинка на ім'я Емілія з британського графства Корнуол намагалася перехитрити свою матір і потрапила на відео. Смішний ролик на своїй сторінці у TikTok опублікувала 23-річна мати дитини Емма Хор.

На оприлюднених кадрах показано, як молода британка спостерігає за своєю однорічною донькою через "відеоняню" – монітор, що дозволяє спостерігати за дитиною, яка перебуває в іншій кімнаті. Але дівчинка і не думає спати – замість цього вона сидить у ліжечку і поливає її молоком із пляшечки.

"Еміліє, ні!" – строго звертається до неї мати. Почувши мамин голос й зрозумівши, що за нею стежать, дочка завмирає, повертається до камери, а потім швидко падає вперед, встромлюючи носа у подушку, і лежить нерухомо, прикидаючись сплячою.

Відео: tiktok.com/@emmahore

Користувачам Мережі дуже сподобалося це відео. Вони запропонували вручити дівчинці "Оскар" як найменшій актрисі в світі.

Нагадаємо, раніше ми писали, як блискавична реакція батька допомогла врятувати життя маленькому синові.

Методи виховання дітей у Китаї – дивіться відео:

До того ж, Сьогодні.Lifestyle розповідали про олімпійську чемпіонку, яка кинула однорічного малюка в замет.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Син виплатив за батька іпотеку і зняв його неповторну реакцію на відео Пса забрали з притулку. Його реакція на нового хазяїна стала хітом (відео) Реакція кота на погану погоду потрапила на фото і стала хітом Бульдогу не дозволили погуляти у парку. Він влаштував істерику і "заговорив" до хазяйки (відео)
відео діти курйоз реакція
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты
Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту

Популярні статті

Вчора, 18:00Смачно

Як спекти простий шоколадний торт на День святого Валентина

Вчора, 17:35Зірково

Відверті фото зірок, які всі обговорюють

Вчора, 09:59Зірково

Віра Брежнєва святкує день народження: як змінювалася зовнішність співачки

Вчора, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 3 лютого: Ракам потрібно бути впевненими в собі, а Леви зможуть реалізувати все задумане

2 лютогоСмачно

6 ідей для романтичної вечері на День святого Валентина

2 лютогоСмачно

Як варити каву в турці правильно: секрети приготування від експерта

2 лютогоЗірково

Ще один рік без Кузьми Скрябіна: кращі кавери на пісні українського музиканта

2 лютогоEvents

Іменини Інни: привітання з днем ангела

2 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 2 лютого: Тельцям буде складно знайти спільну мову, а Близнюкам потрібно відключити соцмережі

2 лютогоФаново

День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

1 лютогоЗірково

"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

1 лютогоЗірково

Дружина Олександра Скічка переїхала з ним до Черкас: "Житимемо на два міста"

1 лютогоМодно

Як почистити ювелірні прикраси в домашніх умовах

1 лютогоЗірково

Світлана Лобода натякнула на заручини: фото

1 лютогоСмачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

1 лютогоЗірково

Чому ім'я Меган Маркл зникло зі свідоцтва про народження сина

Новини партнерів

Тина Кароль показала интерьер своего трехэтажного дома под Киевом
Тина Кароль показала интерьер своего трехэтажного дома под Киевом
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Известного российского актера срочно госпитализировали в Киеве
Известного российского актера срочно госпитализировали в Киеве
Несподівану причину передчасної смерті назвали вчені
Несподівану причину передчасної смерті назвали вчені
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти