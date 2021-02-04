Заслуговує на "Оскар": дівчинка намагалася обхитрити мати і потрапила на відео

Вона зробила вигляд, наче спить

Однорічна дівчинка на ім'я Емілія з британського графства Корнуол намагалася перехитрити свою матір і потрапила на відео. Смішний ролик на своїй сторінці у TikTok опублікувала 23-річна мати дитини Емма Хор.

На оприлюднених кадрах показано, як молода британка спостерігає за своєю однорічною донькою через "відеоняню" – монітор, що дозволяє спостерігати за дитиною, яка перебуває в іншій кімнаті. Але дівчинка і не думає спати – замість цього вона сидить у ліжечку і поливає її молоком із пляшечки.

"Еміліє, ні!" – строго звертається до неї мати. Почувши мамин голос й зрозумівши, що за нею стежать, дочка завмирає, повертається до камери, а потім швидко падає вперед, встромлюючи носа у подушку, і лежить нерухомо, прикидаючись сплячою.

Відео: tiktok.com/@emmahore

Користувачам Мережі дуже сподобалося це відео. Вони запропонували вручити дівчинці "Оскар" як найменшій актрисі в світі.

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