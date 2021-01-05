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Син виплатив за батька іпотеку і зняв його неповторну реакцію на відео

Сьогодні, 11:27

Цей ролик швидко став вірусним у TikTok

24-річний блоґер Джеймі Найленд виплатив іпотеку за будинок замість свого батька Річарда і зняв його реакцію на відео. Цей ролик швидко став вірусним у TikTok, зібравши величезну кількість переглядів, вподобань та коментарів.

На відео Джеймі передає ключі від будинку своєму батьку.

"Я щойно зателефонував у банк і виплатив все до копійки по іпотеці. Тепер увесь цей дім твій. Клянуся! Ти працював все своє життя, а тепер можеш вийти на пенсію", – каже хлопець.

Відео: tiktok.com/@jamie.nyland

Спочатку Річард вирішив, що це розіграш, який син знімає для свого каналу (у нього 2,3 млн підписників), але потім усвідомлює, що все це правда й починає плакати.

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"Ти найкращий син у світі. Я залишу тобі цей будинок у спадок. Отож він і твій теж", – відповів Річард, перш ніж повернути ключі своєму синові.

До речі, Річард і сам став інтернет-зіркою – у нього 258 тисяч власних підписників у TikTok.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про гумористку, яка у коротких відео висміяла реальні життєві ситуації.

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Відео: Сьогодні

До того ж, ми писали про блоґерку, якій бабуся випадково надіслала свої оголені фото.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@jamie.nyland
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