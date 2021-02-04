Заслуживает на "Оскар": девочка пыталась обхитрить мать и попала на видео

Малышка сделала вид, будто бы спит

Годовалая девочка по имени Эмилия из британского графства Корнуолл пыталась обхитрить свою мать и попала на видео. Смешной ролик на своей странице в TikTok опубликовала 23-летняя мать ребенка Эмма Хор.

На обнародованных кадрах показано, как молодая британка наблюдает за своей годовалой дочкой через "видеоняню" – монитор, позволяющий наблюдать за ребенком, который находится в другой комнате. Но девочка и не думает спать – вместо этого она сидит в кроватке и поливает ее молоком из бутылочки.

"Эмилия, нет!" – строго обращается к ней мать. Услышав мамин голос и сообразив, что за ней следят, дочка замирает, поворачивается к камере, а потом быстро падает вперед, утыкаясь головой в подушку и лежит неподвижно, притворяясь спящей.

Видео: tiktok.com/@emmahore

Пользователям Сети очень понравилось это видео. Они предложили вручить девочке "Оскар" как самой маленькой актрисе в мире.

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