Привіт з дитинства! У Китаї школярі на перерві влаштували "живу змійку", як у тетрісі

Три тисячі дітей вишикували на футбольному стадіоні однієї зі шкіл Китаю

Стара добра гра "Змійка", але не в телефоні, а з живими людьми. У неї зіграли в одній зі шкіл Китаю, на перерві. Як це відбувалося – далі в матеріалі.

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Під час перерви однієї школи в Китаї три тисячі дітей вишикували на футбольному стадіоні, і почали грати. Принцип нескладний: як тільки одна команда досягала чергового гравця, той приєднувався до ланцюга.

В результаті формувалися просто величезні "змії". А коли гра закінчилася, всі як один знову повернулися на стартові позиції.

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