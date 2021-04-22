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Привет из детства! В Китае школьники на перемене устроили "живую змейку", как в тетрисе

Сегодня, 17:47

Три тысячи детей выстроили на футбольном стадионе одной из школ Китая

Старая добрая игра "Змейка", но не в телефоне, а с живыми людьми. У нее сыграли в одной из школ Китая, на перемене. Как это происходило – далее в материале.

Видео: Сегодня

Во время перемены одной школы в Китае три тысячи детей выстроили на футбольном стадионе, и начали играть. Принцип не сложный: как только одна команда достигала очередного игрока, тот присоединялся к цепи.

В результате формировались просто огромные "змеи". А когда игра закончилась, все как один опять вернулись на стартовые позиции.

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Китай школа игра
Источник: Сегодня
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