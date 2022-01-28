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Макіяж на 14 лютого: 5 ідей з Тижня високої моди в Парижі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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28 січня, 16:22
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Графічні стрілки, яскраві підводки, нюд, червоні губи або екстравагантні експерименти. Дивіться найкращі образи, які показали дизайнери на подіумі у Парижі
Ідеї ​​макіяжу на День Святого Валентина 2022
Ідеї ​​макіяжу на День Святого Валентина 2022 / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Після того, як пандемія поставила на паузу всю модну індустрію, схоже на Тижні високої моди сезону весна 2022, який проходить у Парижі, дизайнери користуються можливістю дати волю творчій енергії, що стримувалася.

Представляючи на суд публіці вишукані наряди від-кутюр, від натхнених космосом фантастичних суконь Schiaparelli, до романтизму Valentino, мода повертається з подвоєною силою і прагне винаходити нові світи за допомогою неймовірних тканин та яскравих кольорів.

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Звичайно, цього сезону як ніколи, центральне місце займав не тільки одяг, а й бьюті-образи. Поки думки креативних директорів брендів мчали до високого, користувачі Мережі швидко розгледіли чи не пропаганду насильства, як це сталося з Chanel. Інші вторили критикам про те, що не варто бачити в мистецтві відразу щось ганебне, а краще придивитися і помріяти.

Варто зазначити, що дизайнери Тижня високої моди в Парижі сигналізували про безумовне прагнення до майбутнього. У макіяжі намагалися йти на експерименти, як то з яскравою підводкою Dior і Jean Paul Gaultier, графічним макіяжем очей Chanel, або взагалі наклеїти стрази на все обличчя, як у Fendi.

Вибрали кілька найтрендовіших бьюті-образів з Тижня моди в Парижі весна 2022, які вам неодмінно захочеться повторити, щоб вразити коханих на День Святого Валентина.

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Dior

Dior Spring 2022 Couture
Dior Spring 2022 Couture / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier Spring 2022 Couture
Jean Paul Gaultier Spring 2022 Couture / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Valentino

Valentino Spring 2022 Couture
Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

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Chanel

Chanel Spring 2022 Couture
Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Fendi

Fendi Spring 2022 Couture
Fendi Spring 2022 Couture / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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