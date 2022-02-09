Вам здалося: курйози та фотообмани, на які потрібно подивитись двічі

Не відразу зрозуміло, що зображено цих фотографіях, але якщо придивитеся, то довго сміятиметеся

Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм

Ранкова добірка, на жаль, не Чим та Дейл, але теж поспішає до вас на допомогу, щоб задати правильний настрій на цілий день. Вчора ми ділилися смішними та максимально життєвими мемами, а сьогодні пропонуємо відчути себе трохи вульгарними та зіпсованими, поглянувши на деякі неоднозначні фотографії.

Це те почуття, коли спочатку здалося, а потім розкрилася істина. Таких ситуацій у житті буває чимало, але щоразу смішно розуміти, наскільки далеко може завести нас наша фантазія.

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Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм

Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм

Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм

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Ще більше прикольних фотоілюзій дивіться у галереї.

Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм Смішні фотоілюзії, на яких не все так однозначно, як вам здається / Фото: Инстаграм 1 /20

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