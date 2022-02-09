Вам показалось: курьезы и фотообманы, на которые нужно взглянуть дважды

Не сразу понятно, что изображено на этих фотографиях. Но если присмотритесь, то будете долго смеяться

Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм

Утренняя подборка, к сожалению, не Чим и Дейл, но тоже спешит к вам на помощь, чтобы задать правильное настроение на целый день. Вчера мы делились смешными и максимально жизненными мемами, а сегодня предлагаем почувствовать себя немножко пошлыми и испорченными, взглянув на некоторые неоднозначные фотографии.

Это то самое чувство, когда сначала показалось, а затем раскрылась истина. Таких ситуаций в жизни бывает немало, но каждый раз смешно понимать, насколько далеко может нас завести наша фантазия.

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Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм

Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм

Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм

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Еще больше прикольных фотоиллюзий смотрите в галерее.

Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм 1 /20

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