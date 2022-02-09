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Вам показалось: курьезы и фотообманы, на которые нужно взглянуть дважды

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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9 февраля, 09:00
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Не сразу понятно, что изображено на этих фотографиях. Но если присмотритесь, то будете долго смеяться
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм

Утренняя подборка, к сожалению, не Чим и Дейл, но тоже спешит к вам на помощь, чтобы задать правильное настроение на целый день. Вчера мы делились смешными и максимально жизненными мемами, а сегодня предлагаем почувствовать себя немножко пошлыми и испорченными, взглянув на некоторые неоднозначные фотографии.

Это то самое чувство, когда сначала показалось, а затем раскрылась истина. Таких ситуаций в жизни бывает немало, но каждый раз смешно понимать, насколько далеко может нас завести наша фантазия.

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Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм

Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм

Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм

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Еще больше прикольных фотоиллюзий смотрите в галерее.

Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется | Фото: Инстаграм
Смешные фотоиллюзии, на которых не все так однозначно, как вам кажется / Фото: Инстаграм
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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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