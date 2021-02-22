Перукар за першу стрижку після карантину взяв 422 євро

Німець влаштував аукціон на майданчику Ebay

Власник перукарні у німецькому місті Байройт Андреас Нуйсль за 422 євро продав запис на першу стрижку після локдауна. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У Німеччині барбершопи не працюють з середини грудня. Відкриваються – в перший день весни, тому охочих причепуритися вистачає.

Андреас вирішив продати запис на першу стрижку після відкриття через аукціон, який він влаштував на майданчику Ebay. Оголошення він опублікував 10 лютого. Ставки зростали упродовж тижня, а остаточну пропозицію зробив 43-річний житель міста Міхаель Хопф – 422 євро (більше 14 тисяч гривень). До речі, початкова ціна була 288 євро.

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Перукар перерахує виручені гроші на підтримку двох громадських організацій, одна з яких займається проєктами з надання допомоги дітям у Німеччині і по всьому світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, як модна стрижка допомогла бездомному знайти сім'ю, втрачену 10 років тому.

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