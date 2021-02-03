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Як красива стрижка змінює зовнішність безпритульних: фото до та після

Сьогодні, 13:05

Охайна зовнішність може кардинально змінити наше ставлення до людини

50-річний професійний перукар Джейсон Шнайдман із США безплатно стриже безпритульних і так показує, як охайний і стильний зовнішній вигляд може змінити наше ставлення до людини, яка живе на вулиці.

Шнайдман разом зі своїм бізнес-партнером заснував некомерційну організацію The Mens Groomer. Тепер його команда організовує великі заходи в американському штаті Каліфорнія: безпритульним з Голлівудського бульвару безплатно роблять стильні стрижки, а також роздають їм їжу і теплі шкарпетки, які пожертвували люди з усього світу.

Перукар Джейсон Шнайдман з США
Фото: Instagram | Jason Schneidman

Цікаво, що Джейсон Шнайдман і сам пережив дуже важкі часи. Перукар довгий час боровся з наркозалежністю й чотири рази проходив реабілітацію, перш ніж перейшов на здоровий спосіб життя 16 років тому. До цього він також два роки був бездомним.

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Отже, пропонуємо вам переглянути найбільш разючі зовнішні трансформації безпритульних. Всі ці фотографії Джейсон опублікував на офіційній сторінці свого соціального проєкту в Instagram.

1. Іноді без бороди набагато краще

Фото: Instagram | Jason Schneidman

2. Кучері можна зачесати

Фото: Instagram | Jason Schneidman

3. Відмовився від довгого волосся

Фото: Instagram | Jason Schneidman

4. Вигляд, як у президента США

Фото: Instagram | Jason Schneidman

5. Помолодшав

Фото: Instagram | Jason Schneidman

6. Цьому хлопцю можна зніматися у кіно

Фото: Instagram | Jason Schneidman

7. Просто неймовірне перевтілення

Фото: Instagram | Jason Schneidman

8. Оце так пишність !

Фото: Instagram | Jason Schneidman

9. Чим вам не Джастін Тімберлейк?

Фото: Instagram | Jason Schneidman

10. Нічим не гірше за Джуліана Ассанжа

Фото: Instagram | Jason Schneidman

Нагадаємо, користувач сайту Reddit під ніком Tanatox показав неймовірні результати схуднення. Важко повірити, що на знімках до і після зображений той самий чоловік!

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Раніше ми опублікували фото "найкрасивішого чоловіка на планеті".

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/themensgroomer
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