Як красива стрижка змінює зовнішність безпритульних: фото до та після

Охайна зовнішність може кардинально змінити наше ставлення до людини

50-річний професійний перукар Джейсон Шнайдман із США безплатно стриже безпритульних і так показує, як охайний і стильний зовнішній вигляд може змінити наше ставлення до людини, яка живе на вулиці.

Шнайдман разом зі своїм бізнес-партнером заснував некомерційну організацію The Mens Groomer. Тепер його команда організовує великі заходи в американському штаті Каліфорнія: безпритульним з Голлівудського бульвару безплатно роблять стильні стрижки, а також роздають їм їжу і теплі шкарпетки, які пожертвували люди з усього світу.

Перукар Джейсон Шнайдман з США

Фото: Instagram | Jason Schneidman

Цікаво, що Джейсон Шнайдман і сам пережив дуже важкі часи. Перукар довгий час боровся з наркозалежністю й чотири рази проходив реабілітацію, перш ніж перейшов на здоровий спосіб життя 16 років тому. До цього він також два роки був бездомним.

Отже, пропонуємо вам переглянути найбільш разючі зовнішні трансформації безпритульних. Всі ці фотографії Джейсон опублікував на офіційній сторінці свого соціального проєкту в Instagram.

1. Іноді без бороди набагато краще

Фото: Instagram | Jason Schneidman

2. Кучері можна зачесати

Фото: Instagram | Jason Schneidman

3. Відмовився від довгого волосся

Фото: Instagram | Jason Schneidman

4. Вигляд, як у президента США

Фото: Instagram | Jason Schneidman

5. Помолодшав

Фото: Instagram | Jason Schneidman

6. Цьому хлопцю можна зніматися у кіно

Фото: Instagram | Jason Schneidman

7. Просто неймовірне перевтілення

Фото: Instagram | Jason Schneidman

8. Оце так пишність !

Фото: Instagram | Jason Schneidman

9. Чим вам не Джастін Тімберлейк?

Фото: Instagram | Jason Schneidman

10. Нічим не гірше за Джуліана Ассанжа

Фото: Instagram | Jason Schneidman

Нагадаємо, користувач сайту Reddit під ніком Tanatox показав неймовірні результати схуднення. Важко повірити, що на знімках до і після зображений той самий чоловік!

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Раніше ми опублікували фото "найкрасивішого чоловіка на планеті".

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