Як красива стрижка змінює зовнішність безпритульних: фото до та після
Охайна зовнішність може кардинально змінити наше ставлення до людини
50-річний професійний перукар Джейсон Шнайдман із США безплатно стриже безпритульних і так показує, як охайний і стильний зовнішній вигляд може змінити наше ставлення до людини, яка живе на вулиці.
Шнайдман разом зі своїм бізнес-партнером заснував некомерційну організацію The Mens Groomer. Тепер його команда організовує великі заходи в американському штаті Каліфорнія: безпритульним з Голлівудського бульвару безплатно роблять стильні стрижки, а також роздають їм їжу і теплі шкарпетки, які пожертвували люди з усього світу.
Цікаво, що Джейсон Шнайдман і сам пережив дуже важкі часи. Перукар довгий час боровся з наркозалежністю й чотири рази проходив реабілітацію, перш ніж перейшов на здоровий спосіб життя 16 років тому. До цього він також два роки був бездомним.
Отже, пропонуємо вам переглянути найбільш разючі зовнішні трансформації безпритульних. Всі ці фотографії Джейсон опублікував на офіційній сторінці свого соціального проєкту в Instagram.
1. Іноді без бороди набагато краще
2. Кучері можна зачесати
3. Відмовився від довгого волосся
4. Вигляд, як у президента США
5. Помолодшав
6. Цьому хлопцю можна зніматися у кіно
7. Просто неймовірне перевтілення
8. Оце так пишність !
9. Чим вам не Джастін Тімберлейк?
10. Нічим не гірше за Джуліана Ассанжа
Нагадаємо, користувач сайту Reddit під ніком Tanatox показав неймовірні результати схуднення. Важко повірити, що на знімках до і після зображений той самий чоловік!
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Раніше ми опублікували фото "найкрасивішого чоловіка на планеті".
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