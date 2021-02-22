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Парикмахер за первую стрижку после карантина взял 422 евро

Сегодня, 17:38

Немец устроил аукцион на площадке Ebay

Владелец парикмахерской в немецком городе Байройт Андреас Нюссль за 422 евро продал запись на первую стрижку после локдауна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В Германии барбершопы не работают с середины декабря прошлого года. Открываются – в первый день весны, поэтому желающих принарядиться хватает.

Андреас решил продать запись на первую стрижку после открытия через аукцион, который он устроил на площадке Ebay. Объявление он выложил 10 февраля. Ставки росли в течение недели, а окончательное предложение сделал 43-летний житель города Михаэль Хопф – 422 евро (больше 14 тысяч гривен). К слову, начальная цена была 288 евро.

Сюжет Анны Левицкой
Видео: Сегодня

Парикмахер направит вырученные деньги на поддержку двух общественных организаций, одна из которых занимается проектами по оказанию помощи детям в Германии и по всему миру.

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Источник: Сегодня
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