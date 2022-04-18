Шалені капелюшники: як пройшов пасхальний парад у Нью-Йорку

Жителі Нью-Йорка провели модний пасхальний парад капелюхів за участю чоловіків у квіткових головних уборах, собак у стильному вбранні, а також не обійшлося і без меседжів на підтримку України
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: Колаж: Сьогодні
Вчора, 17 квітня, католики у всьому світі святкували великодню неділю. На честь християнського свята, у Нью-Йорку пройшов традиційний парад капелюхів. Жителі Манхеттена влаштували неймовірну ходу в модних пасхальних капелюшках.
Жителі міста в екстравагантному вбранні зібралися неподалік собору Святого Патріка на П'ятій авеню. Серед учасників події можна було побачити гарного бородатого чоловіка в елегантному персиковому вбранні, також учасницю в дивовижному жовто-чорному вбранні, створеному як данину поваги японській художниці Яйо Кусамі.
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Одна з учасниць параду обрала вбрання у кольорах прапора України, а на голову одягла вінок.
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Ще одна жінка використала у своєму вбранні соняшник, а головний меседж був нанесений на футболку – заклик озброїти українських військових.
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Судячи з вбрання, учасників надихнув прихід довгоочікуваної весни, творчість та любов до життя. Основу образів складали ніжні квіти.
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Багато людей примудрилися переодягнути і своїх домашніх улюбленців – собаки красувалися у вбраннях нарівні з їхніми господарями.
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Дивіться неймовірні фото параду капелюхів.
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора